Brawn: Én sem hoztam volna más döntést a Red Bull helyében

Ross Brawn maga is rengeteg komoly csatát látott már, élt át váratlan szituációkat, valamint hozott meg nehéz döntéseket. Ezekből azért a legutóbbi brit futamon is akadt néhány, melyekről most kicsit bővebben is elmondta gondolatait a brit szakember.

A Red Bull Racing bokszkiállásával kezdte, amelyről elmondta, hogy bár ez a döntés végül a győzelmükbe került, ezt abban a pillanatban még nem tudhatták.

„Miután Bottas egy nagyon lassú kört futott, majd ki kellett állnia, Verstappennek megvolt a lehetősége, hogy „ingyen” hajtson végre kerékcserét. Nem tudom, hogy a Red Bull a gumigondok miatt csinálta-e, vagy a leggyorsabb kört akarták megszerezni vele, lehetséges, hogy mind a kettő igaz” – fejtegette Brawn.

„Biztos vagyok benne, hogy sosem gondolták volna, hogy a Bottasnál látott hiba Lewisnál is megismétlődik, szóval nem hiszem, hogy rossz döntést hoztak. Peches döntés volt, mert ahogyan az később kiderült, meg is nyerhették volna a versenyt. Csak a Bottasszal történtek miatt volt abban a helyzetben, amelyben. Én is ugyanígy döntöttem volna, mert ingyen kerékcserének tűnt.”

Brawn emellett kitért még Hülkenberg szerencsétlen helyzetére is, akit néhány óra alatt rángattak el Silverstone-ba, hogy aztán vasárnap el se tudjon rajtolni.

„Igazi csalódás volt Hulk számára, hogy nem vehetett részt a brit versenyen. A középmezőny csatáit – amelyek fantasztikusak voltak – biztosan élvezte volna. Mindig is jó pilóta volt ilyen körülmények között.”

„Fizikailag szenvedett, mivel már az időmérő után is érezte a nagy erőhatásokat a nyakán, és a verseny eléggé kemény diónak ígérkezett számára, de szerintem ez nem okozott gondot neki, mert így legalább jobb formába lendülhetett volna a következő hétre. Jó munkát végzett, és nagy kár, hogy ez történt vele” – írta Brawn Hülkenberg pechjéről.

Zárásként pedig kitért még Charles Leclerc kiváló ferraris teljesítményére is. „Charles pódiuma szerencsés volt, figyelembe véve Bottas gumigondjait, de ha megnézzük, hogy milyen nehézségeik vannak az autóval, akkor a teljesítménye igencsak lenyűgöző.”

„Olyan eredményeket sajtol ki az autóból, amelyek jobbak, mint amire az autó képes lenne. Most csak arra várhatunk lélegzet-visszafojtva, hogy megoldják az autó problémáit. Igazán kivételesen vezet” – dicsérte a monacói pilótát Brawn.

