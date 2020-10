Brawn: elsőre sokkolt Lewis hozzáállása

Lewis Hamilton a múlthétvégén beállította Michael Schumacher rekordot jelentő 91 futamgyőzelmét, a jövőheti Portugál Nagydíjon pedig esélye van arra is, hogy minden idők legsikeresebb pilótája legyen.

Ross Brawn, aki Michael Schumacher pályafutását egyengette, 1 évig Lewis Hamiltonnal is együtt dolgozott a Mercedesnél, majd átadta a csapat vezetését Toto Wolffnak. A brit szakember a Daily Mail-nek adott interjújában mondta el, hogy elsőre kicsit lesokkolta a McLarentől érkezett pilóta.

„Az autóban mindketten egészen kivételes tehetségek. A pályán kívül el sem tudnék képzelni két ennyire különböző embert” – nyilatkozta Brawn.

„Elsőre teljesen sokkolt Lewis. Hozzá voltam szokva Michaelhez, és az ő nagyon komoly munkamoráljához. Kevés más dolog kötötte le, és családos ember volt. Lewis ugyanakkor az utazással, a zenével, a divatbemutatókkal… nagyon furcsa volt elsőre.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, with a helmet worn by Michael Schumacher in 2012

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images