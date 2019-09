Brawn elrettentő szankciókat ígér a pénzügyi szabályok kijátszóinak

Bár még a 2019-es vb-címek sem találtak gazdára, egyre fokozódik az érdeklődés a 2021-es szabályváltozások utáni időszakra vonatkozóan, a Forma-1 vezetése jelentős változtatásokra készül, hogy izgalmasabbá tegye a versenyt. Az utóbbi időszakokban rendre egy csapat dominanciája volt a jellemző, az F1 Ross Brawn által vezetett technikai részlegének előrejelzése szerint az új koncepcióval kiegyenlítődnek majd az erőviszonyok.

Az új autó első modellje már a szélcsatornában van, de az új szabályok bejelentésére még októberig várni kell. "Azt várom, hogy az új autó kialakítása az alapja lehet a mezőny összerázásának. Jelen pillanatban túl erős az autó hátuljánál a turbulencia, és ez megakadályozza az üldözőket, hogy közel maradjanak az ellenfelükhöz. Ezen akarunk sokat változtatni" - mondta Brawn az AutoBild kérdésére.

Még több F1 hír: Brawn forradalmi ötlete megosztja az F1-et

A német lap fontosnak tartotta ugyanakkor megkérdezni, hogy a csapatoknak lesz-e mozgásterük, hogy különbséget jelentő újításokat vezessenek be. "Abszolút. Ezt lehet látni most a gumikkal. Mindenki ugyanazt az abroncsot használja, de egyes csapatok többet tudnak kihozni belőle. Ez azt jelenti, hogy az új szabályok alatt is lesznek mérnökök, akik jobb munkát végeznek, mint a többiek. De mi elsősorban azt szeretnénk, hogy a pilóták jelentések a különbséget, és ne a technikai szakemberek" - mondta Brawn.

Ez, a költségvetési sapka bevezetésével akár azt is jelentheti, hogy újra az emberek uralják majd a sportágat, és nem a büdzsék. "Tetszik ez az ötlet. Ezért is kell limitálni a kiadásokat. Még ha ez egy nagy kihívás is, mert a csapatok mindig igyekeznek megkerülni. 2020 pedig amolyan átmeneti év lesz, amikor mindenkinek meg kell tanulni együtt élni ezzel, mert 2021-től ez lesz. A költségvetési limit az egyik legfontosabb dolog a sportág javításában" - mondta a szakember.

Az AutoBild kérdésére Brawn nem tagadta, hogy a költségvetési határok be nem tartatását kíméletlenül szankcionálni fogja a sportág vezetése. "Azt el lehet felejteni, hogy a csapatok egyfajta úriember módjára tartják a szavukat. Szigorú szankciókat kell bevetni arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy megszegték a szabályokat. Csak így lehet elrettenteni. Olyan szakértőket vontunk be, akik korábban részt vettek a csapatok pénzügyeiben. Tudják, miről van szó" - mondta magabiztosan Brawn.

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.