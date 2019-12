Brawn elárulta, szerinte miért Schumacher a legnagyobb

Michael Schumacher hétszeres világbajnokként fejezte be F1-es pályafutását, és sikerei jelentős részében jelen volt Ross Brawn. A szakember és a pilóta elválaszthatatlan volt egymástól, ennek megfelelően kevesen ismerték jobban a németet, mint a Forma-1 jelenlegi igazgatója.

Nem csoda, hogy a szakember szerint Schumacher minden idők legjobbja. "Nekem mindig ő lesz a legnagyobb. És nem csak a vezetési tudása miatt. De nagy szerepet játszott ezen túl is, például, hogy sikerüljön kialakítani egy csapatot. Nagyon fantasztikus volt vele dolgozni" - mondta Brawn.

"Ebben a kategóriában senki mással nem volt szerencsém együtt dolgozni. És persze ő a barátom is, nem csoda, hogy elfogult vagyok" - jelentette ki Brawn. "Természetesen Michaelnek döntő szerepe volt a Ferrari sikereiben is, és a Mercedesnél töltött időkben is hasonló felfogásban dolgozott."

És Brawn szerint Schumacher egyik legnagyobb erénye volt, hogy támogatni tudta a csapatokat, amelyek a felemelkedésében segítették. "Amikor láttál egy pilótát, mint Michael, aki elhivatott volt a siker iránt, akkor átvetted a lelkesedését. Nem akarta senki sem elkeseríteni, és mindenki így érzett akkor a csapatban. A sikeréhsége motiválta az embereket" - mondta a vezető.

"Már a jelenléte biztosította, hogy az emberek az ambíciói alapján ítéljék meg. Egy nagyon fontos leckét tanított nekem ebből a szempontból, és megmutatta, hogyan kell a megfelelő atmoszférát megteremteni" - mondta Brawn.

"A tudásával és az érettségével megkérdőjelezhetetlen része lett a csapatnak. Ezért is tagadhatatlan a szerepe a Mercedes jelenlegi sikereiben is" - mondta Brawn a hétszeres világbajnok legendáról.

A páros a német 91 futamgyőzelméből 88-at együtt teljesített, Brawn Schumacher hét világbajnoki címének mindegyikéből kivette a részét.

