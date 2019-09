Brawn: Az F1-nek szüksége van egy olyan Ferrarira, ami nyer

Képes lehet Sebastian Vettel arra a Ferrarinál, hogy olyan szerepet játsszon, mint Michael Schumacher egykor?

„Azt tudom mondani, hogy Sebastiannak egyértelmű véleménye van, amit mindig alá tud támasztani az elemzéssel és az éles eszével. A Forma-1 jövőjét illetően is sokat segít nekünk.”

Miért lehet még mindig ennyivel jobb a Mercedes?

„Ez több dolognak is köszönhető. Például Lewis Hamiltonnak, aki most van a csúcson. Ráadásul a mérnökeik csapata is egy összehangolt csapat. Toto Wolff is része a sikernek. Amikor kell, ő is belevonja magát a dolgokba, de a technikai dolgokba nem szól bele.”

Mennyire fontos Max Verstappen a Forma-1-nek?

„Rendkívül fontos. Max motiválja a fiatalabb generációkat arra, hogy érdeklődjenek a Forma-1 iránt. Ő maga is abba a generációba tartozik, amelyik imádja a számítógépes játékokat. Optimálisan össze tudja kötni a virtuális és a valódi versenyzést. Egy briliáns versenyzőről és egy jövendőbeli világbajnokról beszélünk.”

És mi a helyzet Mick Schumacherrel?

„Mick még a Formula 2-ben van és a tanulófázisban. Vannak azonban olyan momentumok, amiket látván az ember sejtheti, hogy mire lehet képes. Örülnék neki, ha a Forma-1-ben láthatnám őt. De ennek a tehetsége miatt kell megtörténnie, nem pedig a neve miatt.”

A Ferrari Spában tudta megszerezni az első idei győzelmét, Charles Leclerc révén. Többet vártál a Ferraritól?

„A Ferrari lehet emiatt a leginkább csalódott. De ez a sport szempontjából is frusztráló volt, ugyanis a Forma-1-nek szüksége van egy olyan Ferrarira, ami nyer.”

Miben különbözik a jelenleg Ferrari attól, amelyikben még te is dolgoztál?

„Mattia Binotto jelenleg a szervezet újrastrukturálásán dolgozik. Mi szerencsések voltunk, mert ott volt nekünk Jean Todt, Stefano Domenicali és természetesen Michael Schumacher. Remek csapat volt kiváló emberekkel, akik kéz a kézben tudtak együtt dolgozni.”

