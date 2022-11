Brawn: az F1-nek „óvatosan” kell változtatnia a „sikeres” sprint formátumon

Minden kétséget kizáróan a Sao Paulóban tarott sprintfutam volt eddig a legizgalmasabb a 2021 óta rendezett 6 sprint közül, az F1 pedig már előzetesen bejelentette, hogy 2023-ban az eddigi három helyett már 6 sprintet fognak tartani.

Az idei évben már 3 helyett 8 pilóta szerzett pontot a sprinteken elért eredményeikért, de a formátum további változtatása is tervben van.

Az egyik elképzelés, hogy a sprint eredményétől függetlenül a pénteki időmérő szerint álljon fel a rajtrács a vasárnapi futamon – ahogyan azt a MotoGP-ben teszik majd 2023-tól, illetve a parc fermé szabályokon is módosíthatnak a Motorsprot Világtanács következő ülésén, hogy a szombati második szabadedzést relevánsabbá tegyék.

Ross Brawn, a sprintfutamok egyik atyja szerint azonban nem szabadna eltérniük túlságosan az eredeti terveiktől.

„Nagyon élvezetes verseny volt” – nyilatkozta Brawn a Motosport.com-nak a brazil sprint után. „Arra is rávilágított, hogy mennyire óvatosan kell kiválasztanunk a megfelelő helyszíneket. Még gondolkozunk, hogyan lehetne továbbfejleszteni a formátumot jövőre, de már most jó alapokkal rendelkezünk. Az időmérő is különleges volt, de fel sem érhetett ehhez a futamhoz.”

Arra a kérdésre, hogy pontosan min változtatnának még, Brawn elmondta „erről nem szeretne spekulálni” azelőtt, hogy egyeztetett volna a csapatokkal és az FIA-val, de ismét elmondta, hogy „a formátum működik, ezért óvatosnak kell lennünk, hogy azon ne változtassunk túl sokat”.

Brawn azt is elmondta, hogy az F1-nél már felállítottak egy listát arról, hogy a versenynaptár helyszínei mennyire alkalmasak a sprintfutamok rendezésére.

„Azt el kell ismernem, hogy egy sprint Monacóban valószínűleg elég unalmas lenne, míg Interlagos talán a legjobb sprinthelyszín. Egyenletesen szeretnénk elosztani a sprinteket a versenynaptárban, és nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzunk a helyszínekkel kapcsolatban.”

A 67 éves Brawn a szezon végén végleg visszavonulna az F1-ben betöltött aktív munkától, de egy tanácsadói állást még elvállalna, és szívesen egyengetné a sprintfutamok jövőjét is.

„Szeretném, ha továbbra is dolgozhatnék az F1 különleges projektjein, miközben már nem szeretnék foglalkozni a mindennapos teendőkkel, amikből bőven jutott az elmúlt pár évben. Egy ilyen projekt nagyon élvezetes, miért is ne dolgozhatnék ezen a jövőben is?”