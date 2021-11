Brawn: az F1 mindenkinél gyorsabban talál majd megoldást az alternatív üzemanyagok kérdésére

A globális felmelegedés itt van, az F1-nek pedig változnia kell, ha fent akar maradni a mindent és azonnal meg kell változtatnunk, a valóságtól néha kissé elrugaszkodott zöld narratíva között.

A hibrid motorok 2014-es bevezetését követő rövid identitásválság után azonban az F1 meg is találta az új hívását, és közepes távra be is betonozta a jövőjét és a relevanciáját az autógyártók számára. A sport következő, 2026-ban vagy 25-ben érkező motorformulája a 100%-ban fenntartható üzemanyagot fogja előtérbe helyezni, addig is pedig az F1 új kampányt kezdett a Brazil Nagydíjjal egyidőben, ami a jelenlegi turbó erőforrások egészen hihetetlen, 50+%-os hatékonyságát helyezi előtérbe.

Ross Brawn szerint a jelenlegi klímaválságban az F1 viszont megőrizheti az egyik legfontosabb szerepét, hogy releváns megoldások kipróbálásához nyújt semmihez sem hasonlítható környezetet, és szerinte mindezt úgy tudja megtenni, hogy a sport szurkolóinak sem kell klímaszorongástól tartaniuk csak azért, mert szeretik nézni az autóversenyzést.

„Minden egyes gondolkodó ember aggódik a klímaváltozás miatt” – nyilatkozta Brawn a The Guardiannak. „Én is, a mérnökeim is aggódnak, nem mehetünk el csak úgy mellette. Az F1 számára azonban nagyon kifizetődő lenne, ha demonstrálni tudnák azt, hogyan tudunk a saját technológiánkkal hozzájárulni az üvegházhatású gázok csökkentéséhez.”

„Van egy mantránk: egy F1-es rajongónak büszkének kell lennie arra, hogy ő F1-es rajongó. Ennek nem csak a pályán látható izgalomról kell szólnia, hanem arról is, hogy az F1 valóban képes elősegíteni a változást a társadalomban. Mi őszintén hiszünk ebben.”

Brawn emellett ismét kijelentette, hogy az F1 képes lesz a saját bioüzemanyagával alternatívát nyújtani az elektromos autókkal szemben, gyorsabban, mint bárki más.

„Az F1-en belül uralkodó szoros mérnöki küzdelemmel mindenki másnál gyorsabban fogjuk elérni ezt a célt. A vakcinaverseny is lenyűgöző volt, hirtelen sokkal gyorsabban fejlesztették ki a vakcinákat, amire korábban nem volt példa. Nekünk most a klímaversennyel kell foglalkoznunk, és hasonlóan gyorsan kell megoldásokat találnunk.”

„Az F1-es mérnökök nagyon „önzőek”, csak azzal foglalkoznak, hogyan tudják gyorsabbá tenni a saját autójukat. Ha egy olyan kihívást adunk nekik, amit a fenntartható üzemanyagok köré húzunk fel, akkor az összes erejükkel azon lesznek, hogy jó munkát végezzenek, mert tudni fogják, hogy azzal előnyhöz juthatnak a pályán.”