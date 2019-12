Brawn: Az F1 legnagyobb részvényesei a szurkolók

A Liberty Media 2016-ban vált a Forma-1 jogtulajdonosává, sportigazgatónak pedig a korábbi F1-es technikai igazgatót és a Brawn F1 csapatának megalapítóját, Ross Brawnt nevezték ki.

Brawn Abu Dhabiban arról beszélt, hogy elkezdték látni az eredményeket, és a TV-s nézettség és a versenyhétvégére való kilátogatók száma is nő, viszont új közönségeket kell bevonzaniuk.

Még több F1 hír: Ocon: A dobogó a célom 2020-ban!

„2019-ben továbbra is növekedést mutat a Forma-1 iránti érdeklődés. A TV-s nézettséggel kapcsolatos számok pozitívak, ahogy 2018-ban is az volt, és a versenyhétvégék látogatóinak száma átlépte a 4 milliót.”

„A növekedés a digitális platformjainkon még intenzívebb, míg a világ különböző városaiban szervezett fesztiváljaink is nagyszámú érdeklődőt vonzottak.”

„A sportunk legnagyobb részvényesei a szurkolók, és ki kell tartanunk a hosszú ideje lelkes szurkolók mellett – tehát azok mellett, akik mélyen elkötelezettek, figyelemmel követik a részleteket, követik az aerodinamika evolúcióját, és elmélyülnek a versenyhétvégék stratégiai komplexitásában.”

„De ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy új közönségeket is be kell vonzanunk. Ezt az utat már három éve járjuk, és most már elkezdtük látni a munka eredményét is.” – nyilatkozta Brawn.

Lewis Hamilton és Valentino Rossi a múlt héten egy napra gépet cserélt, és mindketten kipróbálhatták a másik királykategóriában magukat.