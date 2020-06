Brawn: Az esport miatt tudták a fanok jobban megismerni a versenyzőket

A Forma-1 sportigazgatóját, Ross Brawnt arról kérdezték meg kedden, a 2020-as FIA e-konferencián, hogy a szimulátorversenyzés hogyan töltötte be a koronavírus-járvány okozta versenyleállások miatti űrt. Brawn erre azzal válaszolt, hogy a virtuális versenyzésnek köszönhetően a szurkolók jobban megismerhették a pilóták személyiségét.

A lezárások alatt a virtuális F1 nem hivatalos bajnoka, George Russell, illetve Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon és Max Verstappen is rengeteg követőre tett szert az utóbbi hónapokban, hiszen a versenyzésüket a Twitch-csatornájukon közvetítették, függetlenül attól, hogy egy komoly versenyen szerepeltek-e éppen, vagy csak egymással játszottak a szórakozás és szórakoztatás céljából.

„Ez életmentő volt olyan szempontból, hogy kapcsolatot tudtak teremteni a szurkolókkal. Csodálatos dolog volt, hogy szórakoztatni tudták és le tudták kötni azoknak az embereknek a figyelmét, akiknek otthon kellett maradniuk.”

„Számomra viszont az volt a legjobb, hogy a valódi versenyzők, akik szerepet vállaltak ebben a kezdeményezésben, rendkívül jól tudtak kapcsolatba lépni a fanokkal. Az egyik legfontosabb cél, ami a szemünk előtt lebegett akkor, amikor az F1 vezetésébe kerültem, az volt, hogy válaszoljunk azokra a kérdésekre, amelyek folyamatosan érkeznek a versenyzőinkhez – ugyanis a szurkolók többet és többet akarnak tudni a pilótákról.” – folytatta Brawn.

„A szurkolók mindig sisakot viselve látják a versenyzőket, azt látják, hogy formális interjúkat adnak, de azt nem tudják, hogy valójában milyenek ezek a versenyzők, milyen a karakterük, és hogy mit csinálnak és hogyan élnek.”

„Az esportnak köszönhetően pedig sokkal jobban meg tudták ismerni a versenyzők személyiségét és a természetes viselkedésüket. Ez egy valódi jótétemény volt. Lando Norris és George Russell voltak azok, akik hirtelen a figyelem középpontjába kerültek, és ez is az esport egyik nagyon hasznos hozománya volt.”

„Ahogy tudjátok, már korábban is volt egy esport-sorozatunk, amelyben minden Forma-1-es csapat részt vett, de legtöbbször ezeken szimulátorversenyzők indultak – most viszont sokkal több figyelem irányult erre a szegmensre amiatt, hogy valódi versenyzők is kipróbálták magukat.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, arrives in the paddocl Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Brawn azt is elmondta, hogy továbbra is elkötelezettek az esport iránt, attól függetlenül, hogy a valódi Forma-1 júliusban vissza fog térni. Míg a virtuális nagydíjakon jelenlegi és korábbi F1-es versenyzők és hírességek is feltűntek, addig a Formula 1 Esports Seriesben, amely 2017-ben indult, profi szimulátorversenyzők indulnak, többek között Bereznay Dániel is, aki 2018-ban második, 2019-ben harmadik lett összetettben.

Brawn arra utalt, hogy az utóbbi hónapok történéseinek következtében valószínűleg az F1 még komolyabban fog befektetni a szimulátorversenyzésbe.

„Biztos vagyok benne, hogy az esport a jövőben sokkal több támogatást és erőforrást fog szerezni. Láttunk rengeteg pozitívumot ezzel kapcsolatban, és nem akarjuk elereszteni a dolgot. Tehát a Forma-1 nagyon elkötelezett ez iránt.” – jelentette ki a sportigazgató.

