Brawn a Mercedeshez hívná Vettelt, ha ő lenne a Mercedes csapatfőnöke

Azóta, hogy hivatalosan is bejelentették Sebastian Vettel távozását a Ferraritól, rengeteg a spekuláció és a pletyka azzal kapcsolatban, hogy hol folytathatja a pályafutását a négyszeres világbajnok német versenyző.

Egyes hírek szerint Vettel a Mercedes csapatánál „kopogtat”, Toto Wolff, a német istálló csapatfőnöke pedig szerdán is elmondta egy telekonferencián, hogy Vettel továbbra is az opcióik közé tartozik, azonban az elsődleges prioritást a két jelenlegi versenyzőjük, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas jelenti, illetve George Russell is az opcióik közé tartozik.

Most Vettelről kérdezte a Sky Germany a Forma-1 sportigazgatóját, Ross Brawnt is, akitől azt kérdezték, hogy a csapathoz hozná-e Lewis Hamilton mellé a német versenyzőt, ha ő lenne a Mercedes csapatfőnöke.

„Először meg kellene tudnom, hogy mik Seb céljai és ambíciói, illetve hogy továbbra is szenvedélyes és sikerre éhes-e. És ha igen, akkor szerződtetném. Kiváló kombinációt alkotnának Lewisszal.”

„És azt gondolom, hogy van is esély erre. Lewis és Seb két nagyon érett versenyző, akik jól kijönnek egymással. Azt gondolom, hogy nagyon tisztelik egymást. Azonban mindig nehéz egy olyan csapatot menedzselni, ahol két ennyire tehetséges pilóta versenyez.”

„Tehát biztosra kell menned, hogy nem tereli el a figyelmet a versenyzői páros. De a Mercedesnél nagyon jó a menedzsment. Rendkívül izgalmas párost alkotna Seb és Lewis.”

„Lebilincselő lesz látni, hogy Seb az utolsó évét fogja tölteni a Ferrarinál, ahogy az is, hogy hogyan fogja ezt a helyzetet menedzselni, és hogy hogyan fog teljesíteni idén. Szerintem ő egy kiváló versenyző, és várom, hogyan fog teljesíteni ebben a szezonban.”

Brawntól azt is megkérdezték, mennyi esélyt lát Vettel Mercedeshez való szerződésére, erre azonban nem tudott egyértelmű választ adni a sportigazgató.

„Őszintén mondom, nem tudom. Nem tudom azt sem, hogy Toto mit gondol. Azt viszont el kell ismernem, hogy ez egy vonzó páros lenne. Szóval szorítok ezért.” – zárta Brawn.

