Brawn: a Mercedes idén nem tudja függönnyel takargatni a hibáit

A Mercedes a Ferrari után új, még komolyabb ellenfelet kapott a 2021-es Forma-1-es szezonban a Red Bull-lal és Max Verstappennel, Valtteri Bottas pedig az idén hullámzó teljesítménye miatt egy másodpercig sem tudott beleszólni Hamilton és Verstappen csatájába.

Ahogyan nő a Mercedesen a nyomás a Red Bull miatt, úgy kap egyre nagyobb visszhangot a világbajnoki címvédő csapat egy-egy melléfogása; Szocsiban például Hamilton és a Mercedes is hibázott az időmérőn, amikor az előbbi nekiütközött a bokszutca bejárat falának, a csapat pedig amikor már a szükséges két gyorskör megtételéhez túl későn hívta be a pilótáit kerékcserére.

Ross Brawn szerint pedig a Red Bull lesben állása miatt minden egyes hibájuknak komolyabb következményei lesznek az idei szezon második felében.

„Egy világbajnok csapatban versenyző világbajnok kvalitásait bizonyítja, hogy az olyan apró hibák – mint Lewis balesete a bokszutcában – ordító nagyságúnak tűnnek” – írta Brawn az F1.com-on futó blogjában.

„A Mercedes és Lewis sem teljesített jó időmérőt, egy olyan pályán, ahol korábbi eredményeik alapján mindenki a dominanciájukat várta. A pénteki szabadedzés megmutatta, hogy mennyivel gyorsabbak voltak mindenkinél a hosszú etapokon, szóval ezt ki is kellett volna használniuk. Az, hogy ez nem sikerült, az bizonyítja, hogy nekik sem lesz sétagalopp a szezon maradék része.”

„Nagyon keményen kell majd harcolniuk, és egy másik csapattal mindig nehezebb felvenni a harcot, mint letudni az egészet csapaton belül, hiszen akkor mi a legrosszabb, ami történhet? Ha nem az egyik, akkor a másik versenyzőjük fog nyerni.”

„Voltak évek Nico és Lewis alatt, amikor senki nem tudta kihasználni azt, ha az egyikük is a vártnál rosszabban teljesített. Ott volt egy függöny, ami azóta eltűnt. Max óriási veszélyt jelent rájuk, és vasárnap is mesteri kármentést mutatott be az utolsó helyről.”