Brawn: A Forma-1 bátran korlátozhatná a DRS "rituális" használatát

Miután a sorozat szervezőinek egy egész szezonja volt vizsgálni, milyen hatással járt a Forma-1-re az újgenerációs szívóhatást generáló autók megjelenése, most a szabályzat finomhangolásán a sor. Az egyik, sokakat idegesítő elem idén az volt, hogy mennyire könnyen meg lehetett előzni a másikat, ha valaki DRS-távolságon belülre került.

Számos pályán az előzések gyakorlatilag kivédhetetlenné váltak abban a pillanatban, ha két versenyző egy másodpercen belülre került egymáshoz képest. Egyesek szerint ezt súlyosbíthatja az a terv, miszerint a jövő évi sprintversenyeken kettő helyett már egy megtett kör után aktiválni lehet majd a nyitható hátsó szárnyakat.

Ross Brawn, aki hamarosan elhagyja a Forma-1 sportszakmai igazgatói pozícióját, a Motorsport.comnak adott interjúban elmondta, a nézők mellett ez a dolog a szervezőket is idegesíti: „Azt tudjuk, hogy a rajongóknak – és nekünk – nem tetszik a szokásos be az egyenesbe, DRS nyitva, előzés, elhúzás dolog, ami most megy. Egy ideális világban a DRS csak a felzárkózásban segítene.”

Brawn szerint az egyik fő dolog, amit erőltetni kellene, az az lehet, hogy a DRS-zónák olyan helyek legyenek, ahol a pilóták meg tudják egymást közelíteni, ahelyett, hogy az előzésben magában segítsenek. Szerinte erre jó példa az idei Ausztrál Nagydíj, ahol hosszas lobbizás folyt, hogy az egyik ilyen területet elhagyják:

„Ha emlékeztek, négy DRS-zóna volt ott és sikerült valakinek rábeszélni őket, hogy az egyiket vegyék ki, ami nagyon idegesítő volt. Ezek nem arról szóltak, hogy ott legyenek előzések, hanem hogy felzárkózzanak valakire, hogy aztán a következő féktávon támadhassanak. Így lenne ideális.”

Hozzátette: „Szerintem bátran csökkenteni kell a DRS hatását az olyan helyeken, mint Monza, mert kicsit fárasztó ez a felzárkózás-gombnyomás-előzés dolog. Egy kicsit rituális, nem? Nem valami szórakoztató. Szóval nem kellene félnünk attól, hogy olyan helyeken, ahol túl erősnek bizonyul, csökkentsük a használatát.”

Bár az F1-nél reménykednek, hogy egy nap az autók elég jól tudnak versenyezni ahhoz, hogy a DRS-t ki lehessen vezetni – például 2026-ban az aktív aerodinamika érkezésével – Brawn szerint jelenleg szükség van rá:

„Szerintem a DRS hasznos eszköz, ha arra használjuk, hogy az autókat összehozzuk, hogy aztán a kanyarokban fej-fej mellett küzdjenek egymással. Értelmesen kell használni, erre van szükség. Továbbra is használnunk kell majd, talán az aktív aero változtat ezen.”

Megfordulhat a DRS szerepe a Forma-1-ben.