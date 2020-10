Brawn a 2026-os szabályokkal visszacsábítaná a Hondát a Forma-1-be

A japán gyártó nemrég jelentette be, hogy leállítja F1-programját 2021 végén, ezzel a Red Bullnak és az AlphaTaurinak is új megoldásra lesz szüksége 2022-től. A Honda elmondta, mérnöki forrásaikat a fenntarthatóságra szeretnék fordítani, 2050-re karbonsemlegesek szeretnének lenni, ez a cél pedig egyesek szerint a Forma-1 hasonló kezdeményezéseinek kudarcát mutatja.

Brawn, aki már korábban elismerte, hogy a jelenlegi szabályok nem alkalmasak arra, hogy új gyártókat vonzzanak be, az Eifel Nagydíj utáni blogposztjában mondta el, reméli, az új szabályzatot majd jobban kedvükre valónak találják.

„Sajnálatos, hogy a Honda 2021 végétől elhagyja a Forma-1-et. Ez a negyedik alkalom a karrierem során, hogy távoznak és újra visszajönnek. Az ő helyzetükkel és a Forma-1 fejlődésével kapcsolatban optimistán úgy gondolom, újra beszélhetünk majd velük, mert fontos és kedvelt tagjai voltak a Forma-1 közösségének a múltban és remélhetőleg később is azok lesznek.”

A 2026-os szabályokról való tárgyalások elkezdtek lendületbe jönni, a legnehezebb kérdések azok lesznek, hogy meg kell jósolni, hol lesz 2026-ra az autóipar és hogy az új szabályok időszaka alatt hova fog onnan jutni.

Brawn bízik benne, hogy az általuk választott formátum vonzó lesz a gyártók számára és tisztázta, várják a Hondát is a szabályalkotó gyűlésekre: „Minden autóipari résztvevő komoly kihívásokkal néz most szembe.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images