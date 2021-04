Boulliert meglepték a „kiragadott” szavait felkapó címlapok a sprintfutamokkal kapcsolatosan

A nemzetközi sajtóban nagy kört tettek meg Éric Boullier szavai a hétvégi Emilia-Romagna Nagydíj előtt, ugyanis több cikk is arról számolt be, hogy az egykor a McLaren csapatfőnökeként is dolgozó francia szakember rossz ötletnek tartja a szombati sprintfutamok bevezetését, mivel az nem fogja érdekelni az embereket.

A Motorsport.com megkeresésére Boullier elmondta, hogy ismét kiragadtak bizonyos szavakat az eredetileg az Auto Hebdónak adott interjújából, így pedig pont a véleményével álláspontot adtak a szájába.

„Nehéz a fordításban átadni az eredeti gondolatokat” – mondta Boullier. „A kérdés az volt, hogy több jegyet fogunk-e eladni a szombati sprintfutamok hatására. Erre azt válaszoltam, hogy persze, de egy idő után, amikor már megszokott lesz az új formátum, minden visszaáll a normális szintre, mert az embereket nem a formátum, hanem maga a Forma-1 érdekli.”

„Nagyon nehéz megváltoztatni egy Forma-1-es versenyhétvége programját, de ez most sikerült. Az interjúban is ezt a folyamatot éltettem, mert szerintem nagyon részletes ügymenetnek lett ez az eredménye, hasonlóan ahhoz, mint amikor az F1 csatlakozott a digitális világhoz.”

„Szerintem az új formátum lehetővé teszi majd, hogy a fiatalabbak is élvezhessék a Forma-1-et, de meglepett, hogy egy mondatból ekkora sztori lett…”

Boullier azt is hozzátette, hogy természetesen ők is átállnának a szombati sprintversenyekre, amennyiben az F1 azt kívánja:

„Mi nyitottak vagyunk arra, hogy átvegyük a formátumot, de először csak egy pár versenyen kell kipróbálni az új dolgokat, és amennyiben azok pozitív fogadtatásban részesülnek, úgy megindulhatnak a tárgyalások arról, hogy ez a világbajnokság részese legyen. Jó lenne azonban, ha minden versenyhétvégén ugyanolyan a formátum szerint zajlanának a futamok, de mi ettől még nyitottak vagyunk mindenre.”

Az F1 új vezérigazgatója, Stefano Domenicali azóta kijelentette, hogy a Forma-1 nem fog a közeljövőben átállni a tavaly éppen Imolában kipróbált kétnapos versenyhétvégékre, Boullier pedig elmondta, hogy minden olyan döntést üdvözölnek, ami a rajongók tetszését is elnyeri:

„Nem arról van szó, hogy személy szerint nekem mi jó, a szervezőknek a helyi versenyt kell sikeresen megszervezniük. Foglalkoznunk kell a szurkolók szükségleteivel és kívánságaival, és tiszteletben kell tartanunk a pálya és az ország hagyományait is. Az embereket továbbra is érdekelni fogja a Forma-1, mi pedig minden olyan lépését támogatjuk az F1-nek, amivel nekik kedveznek.”

A 2021-es szezonban Interlagosban, Monzában, és a Kanadai Nagydíj várható eltörlése miatt nem Montrealban, hanem Silverstone-ban próbálják majd ki a sprintkvalifikációs versenyeket, amely majd eldöntik a vasárnapi főverseny rajtrácsát.

