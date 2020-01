Boullier komoly szerepet kap a Francia Nagydíj szervezésében

Eric Boullier eredetileg tavaly februárban csatlakozott a szervezethez, ahol először a stratégiai tanácsadói és nagyköveti szerepet kapott. Hétfő délután aztán érkezett a hír, hogy Boullier a verseny ügyvezető igazgatója lesz, illetve megjelent a Francia Nagydíj mobilitási terve.

„A 2019-es Francia Nagydíj óta a csapatunk sokat profitált Eric Boullier tanácsaiból és szakértelméből. Eric már a Francia Nagydíj visszatéréséért szervezett munkacsoportnak is a tagja volt, és örülök, hogy még inkább bevonhatjuk a szervezetünk munkájába.” – nyilatkozta a Francia Nagydíj elnöke, Christian Estrosi.

Boullier pedig így nyilatkozott a kinevezését követően:

„Boldog és büszke vagyok, amiért komolyabb szerepet kaphatok ebben a csodálatos projektben, a Francia Nagydíj szervezésében. Várom, hogy hozzájárulhassak e kiváló motorsport-esemény sikeréhez, amelyet francia földön rendeznek meg.”

Emellett megjelent a verseny mobilitása terve is, amely elsősorban a tavalyi rendszerre épül. A verseny szervezői számos járatot szerveznek a nagydíj helyszínére, illetve kibővítik a parkolási és a kempingezési lehetőségeket.

Franciaországon belül számos járatot szerveznek a 2020-as versenyre, többek között Marseille-ből, Nizzából, Bordeaux-ból és Montpellier-ből is elérhető lesz közvetlen járat az eseményre.

De nemcsak a Franciaországban élőknek szerveznek járatokat, hanem szurkolói járatok fognak indulni Barcelonából, Milánóból, Torinóból, Amsterdamból és Eindhovenből is, és olyan csomagokat is kínálnak, amelyek tartalmazzák az utazást, a 3 napos kempingezést és a versenyre szóló jegyeket is.

