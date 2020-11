Boullier: Grosjean futamgyőzelmi esélyei túl korán jöttek

Grosjeannak el kell hagynia a Haas istállóját a szezon végén, ezzel együtt pedig valószínűleg a motorsport legfelső kategóriájából is kikerül. Futamgyőzelmet nem sikerült szereznie, annak ellenére, hogy tízszer állt a dobogón.

A francia korábbi lotusos főnöke, Eric Boullier szerint pilótája a 2013-as Német Nagydíjon került a legközelebb a végső sikerhez, amikor Grosjean szorosan üldözte Sebastian Vettelt a vezetésért, de egy biztonsági autós fázis miatt a német jókor tudott kijönni kerékcserére.

Grosjean végül a harmadik helyen fejezte be azt a futamot, miután a csapata arra kérte, hogy engedje el Kimi Räikkönent. Boullier, aki korábban a Renault csapatfőnöke is volt, még mielőtt Lotusszá váltak volna, elmondta, hogy szerinte Grosjean győzelmi esélyei túl korán érkeztek a pályafutásában.

„Elég jó volt, és futamokat is nyerhetett volna” – mondta a szakember a Beyond the Grid podcastben. „Elég dobogót szerzett ahhoz, hogy megmutassa, képes lenne futamokat nyerni.” Arról is megkérdezték őt, hogy a konzisztens teljesítmény hiányzott-e pilótájánál a nagyobb eredményekhez.

„Ha világbajnok versenyző vagy, akkor mindennek a megfelelő helyen kell lennie. Szerintem Romainnek megvan a képessége ahhoz, hogy futamokat nyerjen. Bajnoki címeket nyert minden kategóriában, amelyikben elindult, szóval megvan benne, ami kell.”

„Az F1 viszont kicsivel komplikáltabb, mivel meg kell birkóznod a nyomással is, és embereket kell magad mellé állítanod, ráadásul a megfelelő csapatban kell lenned, a megfelelő motorral és a megfelelő időben.”

„Ha megnézzük a 2012-es és 2013-as évet, akkor Kiminek sikerült maga mellé gyűjtenie a csapatot, és több dobogója, valamint két futamgyőzelme is volt. Romain viszont még fiatal volt akkoriban, ez pedig egy másik helyzetet eredményezett.”

„Kimi versenyzési képessége nyilván hihetetlen, megvan a tehetsége ahhoz, hogy mindent kontrolláljon egy futam során.”

„Romainnak szerintem több mindent kell az irányítása alatt tartania, de a sebessége megvan, sajnos azonban nem tudta megmutatni ezt teljesen, mert még talán túl korai volt számára, aztán pedig egy olyan csapathoz ment, ahol nem volt már esélye a pódiumra.”

„Ettől függetlenül viszont számos jó versenye volt a Haasszal is, és rengeteg pontot szerzett a csapatnak” – zárta mondandóját a korábbi csapatfőnök.

