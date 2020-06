Bottast úgy informálta a Mercedes, hogy nincs tervben Vettel érkezése

A Mercedes még mindig nem jelentette be a jövő évi párosát. A német gyártó nyíltan beszélt arról, hogy hosszabbítani terveznek Lewis Hamiltonnal, ami valószínűleg meg is fog történni, talán már az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt júliusban.

Hamilton szerződése az év végén lejár, és miután a Ferrari másik ülése is elkelt a következő két évre, nehéz elképzelni, hogy a címvédő ne hosszabbítson, közvetlen a nagy rekordbeállítás előtt. Az egyetlen kérdés az lehet, hogy hány évre ír alá.

A másik ülés körül sok a kérdőjel, és Toto Wolff, a Mercedes főnöke azt mondta, George Russell, a saját juniorjuk mellett Sebastian Vettel is esélyes. A négyszeres világbajnok az év végén távozik a Ferraritól, miután úgy döntöttek, külön utakon folytatják tovább.

Valtteri Bottasnak is csak a szezon végéig van szerződése, ahogyan eddig minden alkalommal, mióta a Mercedesnél versenyez Nico Roberg visszavonulását követően. A finn azonban nem aggódik Vettel esetleges érkezése miatt, mivel úgy informálták, hogy nincs tervben a világbajnok szerződtetése, független Wolff nyilatkozatától, és a pletykáktól, miszerint a Daimler a honfitársát akarja.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri a Sky Sports kérdésére úgy fogalmazott, mindig nagyon őszinték voltak a csapatával egymáshoz, és ez a szerződéses helyzetekre is igaz. A finn azt is elárulta, hogy egy meglehetősen egyenes üzenetet kapott arról, hogy nincs tervben Vettel érkezése, vagy az igazi leigazolási szándék a részükről, így nem is aggódik emiatt.

Bottas szerint a jelenlegi helyzet nagyban hasonlít az elmúlt évekre, és folyamatosan vannak beszélgetek közte és a csapata között, de azt igencsak viccesnek találja, hogy egyes emberek már „eladták” az ülését, anélkül, hogy egyetlen egy futamon is rajthoz állt volna a szezonban.

„Néhányszor fel is nevettem. Szóval erről az oldalról nincs szó nyomásról, mert a fejemben még mindig van egy egyértelmű cél erre a szezonra, és ennyi. A dolgok így, vagy úgy, de rendeződni fognak, akármi is történik. Egyáltalán nem érzem magam stresszesnek emiatt.”

Bottas azt is mondta, fogalma sincs, hogy mik Vettel tervei, aki számára a Renault lehetne a legreálisabb opció, de adott esetben az Aston Martin is szóba kerülhetne. „Mindenkinek van egy saját döntése. Azt sem tudom valójában, hogy a Forma-1-ben akar-e maradni.” – idézte a The Race Bottast, aki szintén látta a Leclerc és Vettel közötti feszültebb pillanatokat, de valójában ő sem tudja, hogy mi is történhetett pontosan a Ferrarinál.