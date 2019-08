Bottast "meglepő" fékhiba hátráltatta

A hockenheimi időmérőn mindkét Ferrari esélyesként, idő előtt szállt ki a versenyből, míg Sebastian Vettelnek turbógondok miatt még mért köre sem lett, Charles Leclerc pedig üzemanyagellátási problémák miatt a Q3 előtt volt kénytelen kiszállni a Ferrariból. Az olaszok távolmaradásával a Mercedesek közül Lewis Hamilton szerezte meg az első rajthelyet, csapattársa, Valtteri Bottas viszont végül még Max Verstappen idejétől is elmaradt 16 ezreddel.

A finn lemaradására az időmérő után adott magyarázatot.

"A csapat összességében elégedett lehet, Lewisé a pole, nagyon jó munkát végzett. Kicsit szerencsénk is volt a Ferrari miatt, nem tudjuk meg, hogy mennyire lettek volna gyorsak a Q3-ban" - mondta Bottas. "A magam részéről a harmadik szabadedzés után jól éreztem magam, úgy éreztem, minden rendben lesz. Az időmérőn azonban sokat vesződtem a fékkel, a 2-es kanyarban különösen, és aztán a 6-osban, 8-asban. Szóval mindenhol, ahol nagyot kellett fékezni. Nagyon sokszor blokkoltam, elvesztettem a bizalmam a fékekben, amelyek erőssége körről körre változott."

"Szóval ez megnehezítette a dolgokat, úgy éreztem, hogy legalább két-három tizedet jelent. Nem ez volt a legkönnyebb időmérőm. Ez meglepő, mert a tegnapi nap után, amikor a nagy meleg miatt nem tudtam túl sok gyors kört megtenni, ma a harmadik edzésen minden rendben volt, és nyugodtan vártam a kvalifikációt. De sokat szenvedtem a fékekkel, s következetesség nem volt ma meg. Nem tudtam, hogy amikor megnyomom a fékpedált, mi is fog történni, blokkolnak az első kerekek, vagy sem. Így elég nehéz volt" - mondta Bottas, akit a bokszutcában való gyorshajtásért 600 euróra büntettek szombaton.

A futam kapcsán Bottas nem akart jósolni. "A holnap egy új nap lesz, ahogy Lewis is mondta, akár eshet is, az pedig mindig egy másik történet. Jobb időmérőben reménykedtünk, de ez nem katasztrófa, hosszú lesz a holnapi nap, bármi megtörténhet, ha esik, akkor pedig bárhol rajtol az ember, nagy lesz a káosz. Jó mókának ígérkezik" - mondta a finn.

Bottast is meglepte, hogy az esélyesnek tartott Ferrari mindkét versenyzője technikai gondokkal küzdött az időmérőn, emiatt a Mercedes pilótája azt sem tudja, mire számíthat vasárnap az olaszok versenyzőitől.

"A szabadedzéseken láttuk, hogy mennyire gyorsak, és ahogy azt már korábban is láttuk, nagy előnyre képesek az egyenesekben. Ebből valamennyit visszahozunk a kanyarokban, de nem eleget. Ezért is tűnt úgy, hogy nagyon nehéz lesz legyőzni őket a kvalifikáción, jó lett volna látni, hogy mire képesek. Az biztos, hogy holnap is erősek lesznek, és mindent megtesznek, hogy mindkét autót megjavítsák" - mondta a Ferrariról Bottas.

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.