Bottast nem tájékoztatták Hamilton megpördüléséről

A Német Nagydíj valóban kaotikus volt a folyamatosan változó körülmények miatt, és a Mercedes volt az egyik olyan csapat, mely a legrövidebbet húzta, noha a futamot az első és a harmadik helyen kezdették meg Hockenheimben, így minden adott lehetett volna ahhoz, hogy nyerjenek, vagy legalább dobogóra álljanak.

Még több F1 hír: Hamiltonban felmerült, hogy inkább feladja a hockenheimi szenvedést

Ez nem így lett, miközben Valtteri Bottas egy nagyon nagy lehetőséget szalasztott el, mivel a második helyen haladt, amikor a bajnoki éllovas csapattársa, Lewis Hamilton több mint rossz helyzetben volt. A finn azonban hibázott és összetörte az a W10-et, amivel mondhatni egy ziccert hagyott ki. Érdekesség, hogy két körrel korábban Hamilton ugyanott dobta el a Mercedest, de erről nem tájékoztatták Bottast.

„Nem kaptam erről információt. Nyilvánvalóan sok dolog zajlott a versenyen és minden bizonnyal a csapatnak meg kellett szűrnie ezeket a körülmények között arról, hogy miről tájékoztatnak engem, és milyen információval kellett volna rendelkezniük, mert ilyenkor szellemileg nehezebb a vezetés, miközben igen könnyű hibázni, amit mindenképpen el akartam kerülni.”

„Nyilvánvalóan ezekben az esetekben a csapatok megkísérlik minimalizálni a munkaterhelést és a külső zavaró információkat, de mint mondtam, nem kaptam erről üzenetet. Visszatekintve talán örültem volna ennek. Kívülről látszott a száraz, tiszta ív, valamint a nedves rész is, de a volán mögül mindez már nem volt látható.”

„A legutóbbi futama rossz volt Lewisnak, de nekem is. És igen, hibáztam, az én hibámból történt mindez. Figyelembe véve a teljes idényt, bármi történhet a vége felé, így nincs értelme feladnom. Nem mondhatom azt, hogy erre támaszkodom, és bizonyára most más is lehetne a helyzet a bajnokságban, de inkább tekintek előre, mint hátra. Később még közelebb kerülhetünk egymáshoz, de személyes szinten számomra valóban nagyon rosszul alakult a legutóbbi futam. Mindegy is, nem gondolok már erre, szeretnék túllépni ezen, és arra koncentrálni, hogy nyerjek.”

Egy újabb érdekes és exkluzív videós anyag arról, hogy miként alakulnak át a 2021-es F1-es autók, melyek csak nagyon kevés ponton fognak hasonlítani a jelenleg használt versenygépekre.