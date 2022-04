Bottast frusztrálja, hogy nem tudta megdönteni Prost rekordját

Az Alfa Romeo-s az idei hatodik és nyolcadik helye után most egy 12. pozíciót tudott szerezni szombaton. Ha a modern F1-es érát és a Q3-akat nézzük, akkor Bottas továbbra is rekordtartó, amit viszont bánhat, hogy sorozata csak néhány futammal Alain Prost rekordja előtt zárult le. A francia bajnok ugyanis zsinórban 109-szer tudott a legjobb tízbe kvalifikálni.

Ezzel tehát továbbra is marad a második helyen legnagyobb egykori riválisa, Ayrton Senna mögött, akinek 137-szer jött össze egymás után a top 10-es szombati eredmény. Bottas elismerte, hogy az első két hétvége után szeretne minden futamon az első tízbe kerülni.

„Igen, ennek kéne lennie a célnak, mindig a Q3-ba kerülésnek. Bizonyos szempontból pedig ez most csalódás, de az autó ennyire volt képes. A 103-as sorozatomnak most vége, szóval talán ma este meg is ünnepelem!”

„Szerettem volna eljutni Montreálig, ahol megelőzhettem volna Prostot a top 10-es eredmények sorában, de nem baj, ez van.” Bottas még kitért arra, hogy az Alfa Romeo tempója most nem volt meg, ennek egyik oka pedig az a döntés lehetett, hogy az időmérő előtt egy kisebb hátsó szárnyra váltottak, miután az FIA kivette az egyik DRS-zónát.

„A Q2-ben két jó köröm volt. Az első és a második jó volt, de nem elég gyors, hiányzott pár tized. Meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy a Q3-ba kéne lennünk, de most arra tudok gondolni, hogy talán az alacsonyabb leszorítóerős szárny miatt lehet, melyet a DRS-zónák változása miatt tettünk fel.”

„A futamra ez jobb lehet, az időmérőn azonban megfizettem némileg az árát. Igazából az FP3-as idők miatt döntöttünk így, és szerintem rendben volt.” Az alfás megjegyezte, hogy a Q2-es kiesése is csak azt mutatja, hogy mennyire erős a középmezőny, és hogy egy apró hiba is sokba kerülhet.

„Annyira szoros, hogy ha bármit is elmérsz a beállításokkal vagy a vezetés terén, akkor egyből ilyen következményei lesznek. Ugyanakkor ez izgalmas is. Biztosan jó csaták lesznek holnap. Muszáj lesz megragadnom a lehetőségeket, és biztosan fognak is adódni ilyenek, úgyhogy remélhetőleg pontszerzés lesz a vége.”

