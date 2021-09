Bottasnál motort cserélt a Mercedes, büntetés vár rá

A Mercedes hivatalosan is megerősítette, hogy Bottas autójába új belső égésű motort, turbót, MGU-H-t és MGU-K-t építettek az időmérő előtt, ez pedig komoly rajtbüntetést jelent majd a finn versenyző számára, amely mindenképpen a vasárnapi viadalra lesz érvényes.

Ezen a hétvégén ugyanis sprintfutamos hétvége van, így esetleg felmerülhetett az a kérdés, hogy melyik napra, illetve futamra érvényes a hátrasorolás. A szabályok értelmében pedig a főfutamra, ami azt jelenti, hogy a mai kvalifikáción elért helyezésének megfelelő pozícióban indulhat majd a szombati sprinten.

Az ottani eredménye lesz tehát a mérvadó a büntetést esetében, tehát ha esetleg megnyerné a 18 körös viadalt, akkor is csak a sor végéről vághatna majd neki vasárnap a futamnak. Kérdéses, hogy Hamiltonnál mikor vállalnak majd be hasonlót, mert nagyon úgy tűnik, hogy nála is szükség lesz erre, mondta Toto Wolff.

A Red Bullok esetében ez már korábban biztos volt, Sergio Perez pedig már Zandvoortban megkapta az új motorját. Ami Max Verstappent illeti, nála egyelőre még kérdéses, hogy mikor szánják el magukat a bikások a büntetésre, hiszen ennek a bajnokság szempontjából komoly következménye lehet, de ez nyilván Hamiltonra is igaz lenne.

