Bottasnak tavaly ezen a téren már sikerült megfertőznie csapattársát (videó)

Bottasról tudható, hogy imádja a kávét, a versenyhétvégék alatt rendszeres látni őt egy-egy kis pohárkával járkálni, és a legtöbb edzés vagy bevetés előtt iszik is egyet, hogy friss és koncentrált legyen.

Ezt a szokását az évek során alakította ki, és most úgy tűnik, sikerült vele megfertőznie kínai csapattársát is, aki az Alfa Romeo bemutatója után árulta el az F1-es sajtótájékoztatók karmesterének, Tom Clarksonnak, hogy bizony ő is kezd rászokni a koffeinre.

Ez azért is érdekes, mert Csou kedvenc itala a bubble tea, vagyis a buboréktea. A tavalyi szezonban az egyik futamon még külön sisakfestéssel is adózott neki, most azonban úgy tűnik, kezd egyre inkább Bottasra hasonlítani, már ami a kávéfogyasztási szokásaikat illeti.

A mellékelt rövid videóból ugyanis kiderül, hogy miközben évekig szinte egyáltalán nem ivott kávét, most már ő is elfogyaszt párat a versenyhétvégék folyamán, és már kóstolta Bottas saját készítésű verzióját is, ami nagyon ízlett neki.

Hát igen, Bottas nem hiába igazi szakértője a különféle italoknak, ugyanis egy ideje már saját ginmárkája is van.

Csou pedig a bemutatón még arról is mesélt, milyen célokat tűzött ki maga elé a másik szezonjára. Bottas kávéjának hála az éberséggel már biztosan nem lesz gondja.