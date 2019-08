Bottasnak már van B és C terve is?

Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy csak Esteban Ocon lehet az esélyes Valtteri Bottas ülésére. A Mercedes másik juniorja, George Russell hiába teljesít kiválóan, Toto Wolff kizárta a brit 2020-as átszerződését a Williamstől, és most sokkal inkább arról van szó, hogy lehetőséget adjanak Oconnak Lewis Hamilton mellett, vagy sem. A másik oldalon Bottas pedig csak várakozik.

A finn nincs könnyű helyzetben, mert a Magyar Nagydíj előtt akár minimálisra is csökkenthette volna a hátrányát, ha Németországban nem hibázik, és a Magyar Nagydíjon kihasználja azt, hogy Hamilton előtt volt a startnál. Ehelyett már 62 pont közöttük a differencia, és a futamok egyre csak fogynak és fogynak...

„Bizonyára nagy a rés közöttünk, sokkal nagyobb, mint szerettem volna, de most ez a helyzet, mit tehetek még? Egyelőre nem gondolok túl sokat erre. A csapattal továbbra is mindent versenyről versenyre közelítek meg, és haladunk előre. Még sok verseny van, de nyilvánvalóan kissé trükkös a helyzet. Jelenleg így állunk.” - mondta Bottas, aki azonban azt tagadta, hogy ideges lenne a jövője miatt.

„Nem igazán aggódom a jövő miatt. Bizonyára jó lenne új híreket hallani, amikor a csapat eldönti, hogy mit akar tenni. Mit tehetek? Ma egy kicsit kockáztatni próbáltam, és megpróbáltam átvenni az első helyet az 1-es kanyar külső ívén, majd jött a 2-es és 3-as kanyar, ahol nem volt szerencsém és megsérült az első szárnyam. Lehetséges, hogy ezek nélkül egy más futamot láthattunk volna. Nem hiszem, hogy ez mindent megváltoztatna. A hétvége előtt is azt mondtam, egy verseny nem változtatja meg a dolgokat. Szóval nem igazán aggódom, és már igen közel van az a pillanat, amikor új híreket hallhatunk.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, settles into his seat Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A finn számára nem könnyű így autóba ülni, hogy nincs szerződése a következő évre. Ez pedig nyomást jelent rajta: „Bizonyára nem könnyű, de ez a sport egyik velejárója: megtalálni a határt, kiszámítani a kockázatokat, keményen nyomni és megpróbálni megragadni a lehetőségeket, de nem szabad úgy járni, mint ma. Ez már csak így megy, de nyilvánvalóan soha nem segít, ha nincs szerződésed és közben határon mész.”

„Az emberek azt gondolják, hogy néhány versenyző jobban teljesít nyomás alatt, amikor határon vannak, de számomra ez biztosan nem segít. Nem mondhatom azt, hogy az 1-es kanyarban ezen gondolkoztam volna, mert nem hiszem. Egyébként nagyon éhes voltam a futamgyőzelemre, független attól, hogy tárgyaltak-e a szerződésemről, vagy sem. Meg akartam nyerni ezt a versenyt, és kockáztatni is akartam. Ma egyszerűen csak nem mentek a tervek szerint a dolgok, és sokkal másabb lett volna, ha azok a centiméterek kicsit máshol vannak.”

„Természetesen, amikor ilyen helyzetben vagy, és még mindig a Forma-1-ben akarsz versenyezni, akkor szükséged van B tervre, esetleg C tervre is. Szóval igen, gondolkodom egyes dolgokról. Jó, ha más terveid is vannak, de most várunk.” - tette hozzá Bottas, akinek adott esetben a Renault, vagy a Haas is ülést kínálhat, miután Nico Hülkenbergnek és Romain Grosjeannak sincs kontraktusa a következő évre. A pletykák szerint a francia szinte biztosan távozni fog, és a német maradására is egyre kevesebb az esély. Ez függ attól is, hogy miképpen dönt a Mercedes, mert Ocon adott esetben ugyancsak megkaphatná a Renault, vagy a Haas egyik ülését.

