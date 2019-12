Bottasnak lehetőséget jelentett Hamilton régi mérnöke

Valtteri Bottasnak új versenymérnökre volt szüksége a 2019-es szezonra, miután Tony Ross a német márka Formula E-csapatához igazolt. Ross helyére pedig Hamilton teljesítményért felelős mérnöke, Riccardo Musconi érkezett.

A 2019-es idény elején Bottas az első négy versenyből kettőt meg tudott nyerni, és ekkor még a pontverseny élén is állt. Azonban a szezon későbbi részében Lewis Hamilton erősebb teljesítményt tudott nyújtani, így végül magabiztos előnnyel szerezte meg a hatodik világbajnoki címét.

Bottas szerint sokat segített neki, hogy Musconival dolgozhatott – a finn erről a Motorsport.com-nak beszélt.

„Jót tett nekem, hogy máshogy kezdtem el dolgozni a mérnökökkel. És mivel Ricci Lewistól jött, ezért elég sokat tud a vezetési technikájáról és arról, hogyan állítja be a kocsit.”

„Természetesen mindig kiváló lehetőség számomra, ugyanis így talán valamivel többet tudok meg tőle, mint a meetingeken, vagy akkor, amikor megnézem az adatokat. Király volt, hogy ilyen hozzáállás érkezett a mérnöki oldalról.”

Három évvel ezelőtt Lewis Hamilton még Nico Rosberg csapattársa volt a Mercedesnél, ekkor pedig a brit nem örült annak, hogy a csapaton belül voltak személyzeti átalakítások. A Mercedes öt helyen változtatott 2016-ra, többek között az első számú szerelőket is megcserélték a két pilóta között.

Bottas szerint viszont ezúttal nem szült feszültséget az, hogy Musconi a finn mellé került, ugyanis a 30 éves versenyző elmondása szerint jó kapcsolat van közte és Hamilton között.

„Ez sosem volt probléma. Ez is egyértelműen megmutatja, hogyan kezeljük a dolgokat. Lewis továbbra is motivált, hogy még jobbá váljon. És számára is új lehetőségeket tartogathat az, hogy új emberekkel dolgozik.”

Bár Hamilton azt mondta, nem jelent számára problémát a személyzeti változtatás, azt elismerte, hogy megnehezítette számára a dolgokat, hogy új mérnökkel kell dolgoznia. Hamilton már erős kapcsolatot épített ki a korábbi mérnökeivel, így viszont újra kellett kezdenie a munkát, miközben Bottas szempontjából előnyt jelentett, hogy Musconi jól ismeri Hamiltont.

„Riccardo egy nagyon tehetséges mérnök, és természetesen előre akar haladni. Senki nem akar ugyanabban a pozícióban lenni, és a vezető mérnök egy komoly cél egy mérnök számára. De mi nagyon sokat tanultunk a közös munkánkból, és olyan dolgokat hoztam ki belőle, amit talán ő sem gondolt volna, hogy benne van, vagy sokkal több idő lett volna kihozni belőle – és vice-versa.”

„És amikor átmegy Valtterihez, biztosan felteszi neki a kérdést, hogy „Valtteri, te miért nem csinálod ezt, miközben Lewis ezt csinálja?”. Így ebben az évben nagy kihívást jelentett az, hogy hogyan csavarhatnék egyet a dolgokon úgy, hogy közben nem vesztek a teljesítményemből?”

„Most finomhangolnom kell a dolgokat, és előre kell lépnem. Amikor már közel vagy a 100 százalékhoz, nehéz megszerezni az utolsó 1 százalékot. Szóval nagyon nehéz megtalálni az új „ászt”.” – zárta Hamilton.

