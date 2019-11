Bottasnak csak a szezon elején lehet esélye Hamilton ellen?

Ha azonban megnézzük azt, hogy milyen hosszú egy szezon, mindez nem lehet elegendő arra, hogy a Mercedes finn versenyzője nagy előnyre tegyen szert a csapattársával szemben. Jövőre pedig a Ferrari és a Red Bull-Honda is azonnal nagy nyomást eredményezhet.

A jelenlegi kép alapján 2020-at illetően nehéz elképzelni azt, hogy Valtteri Bottas és Lewis Hamilton kényelmesen nyerje a futamokat. Mindkét rivális erősnek tűnik, ami jó előjel a következő év előtt, amikor a szabályok csak minimálisan változnak.

Bottas, aki a második helyen fejezi be a bajnokságot, azt mondja, soha nem volt még ilyen jó szezonja, de összességében ez is kevés volt Hamilton ellen. Jövőre mindenképpen növelnie kell a tétet, de így is kevesebb az esély arra, hogy olyasvalamit vigyen véghez, mint Nico Rosberg 2016-ban.

Igaz, abban a szezonban a Ferrari és a Red Bull sem jelentett nagy problémát a Mercedesnek, így Hamiltonnak és Rosbergnek csak egymásra kellett figyelnie. Jövőre ez egy nagyon más forgatókönyvet jelenthet. A hatszoros bajnok tudja, hogy hamarosan minden más lehet.

„Az első pár verseny általában nem tökéletes számomra.” - mondta Hamilton a BBC-nek adott nyilatkozatában. „Nem mondanám, hogy rosszak, mert még mindig jobbak az átlagnál, de Valtteri 2.0-ás verziója adott a külső nyomással. Az elején 2-2-re álltunk, ami a fejemben maradt, és nem engedhetek a külső dolgoknak, de emberként nagyon nehéz nem észrevenni ezeket.”

„Ezt követően azonban elkezdtem feljebb kapcsolni, majd ez az egész átfordult 3-2-re, 4-2-re, 5-2-re, 6-2-re, 8-2-re, és már éreztem is, hogy ez jó. Hogyan találom meg ezt az extra fokozatot? Ez belülről jön és a kemény munkából a részleteket illetően.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Nehéz mindezt megmagyarázni. Ez olyan, mint amikor reggel felkelsz, és kicsit még be vagy csípve, nem vagy 100%-os állapotban. Egyszerűen csak megtalálod a módját annak, hogy ezen változtass, és azt hiszem, fizikai és szellemi szempontból jobbá váltam, mint eddig bármikor i s voltam. Minden évben ezen próbálok javítani.”

„Mindig képes voltam alkalmazkodni. Az egyik erősségem azt hiszem az, hogy valószínűleg az egyik leginkább alkalmazkodóképes pilóta vagyok. Szinte bármilyen forgatókönyv szóba jöhet számomra, és annak megfelelően alakítom magam.”

„Emiatt is működik ez ilyen jól például az esőben, mert ezeken a helyeken dinamikusnak kell lenned, és folyamatosan elmozdítanod egy másik irányba a vezetési stílusodat. Más sportolókat is megfigyeltem ennek kapcsán. Meghallgattam Valentinót (Rossi) is, és azt, hogy hogyan érez, amikor meg kell változtatnia a vezetési stílusát, hogy lépést tudjon tartani az új generációval, és közben megkérdezem magamtól, hogy szükség van-e erre. Ez az útja a dolgoknak, és nagyszerűen is működött.”

„A teniszben Serenával (Williams) beszéltem, addig a golfban Tigert (Woods) látom, hogy lassan visszatér, miután javított a swingjén. A teniszezőknél is ezt láthatjuk, ahogyan megváltoztatják a swingjüket. Mindez nagyon hasonlít a versenyzőkre. Apró dolgokat változtatsz meg, amik egy szélesebb platformot és szélesebb alapot adnak ahhoz, hogy egy mindent összerakj a körödön. Ezek milliméterek vagy mikrométerek. Nagyon-nagyon nehéz látni ezeket a különbségeket.”

