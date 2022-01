Bottas: Zavar, hogy nem nyertem VB-t, de ez volt tőlem a maximum

Valtteri Bottas idén már az Alfa Romeo színeiben áll rajthoz, és kevés esély mutatkozik rá a jövőben, hogy újra futamgyőzelmekért harcoljon. Habár a Mercedeshez annak idején nagy reményekkel érkezett meg, végül nem tudta beteljesíteni legnagyobb álmát.

A GPFans arról faggatta Bottast, hogy beleadott-e midnent a Mercedesnél töltött időszaka alatt, mire a finn maga is bevallotta, hogy néha ő is eltöprengett ezen. „Igen, néha én is felteszem magamnak ezt a kérdést.”

„Tényleg úgy érzem, hogy mindent megtettem. Ez legalább valami, amire büszke lehetek. Az biztos, hogy zavar, hogy nem nyertem meg a bajnoki címet, de kevésbé zavar, mert tudom, hogy ennél többet nem tehettem volna.”

„Ez már csak így van, szóval határozottan, minden szezonban mindig megpróbálok többet találni magamban, mindig megpróbálok jobb lenni. Nyilvánvaló, hogy néhány szezon kicsit szerencsétlen volt, néhány szezonban nem voltam azon a szinten, amin lennem kellett volna, de összességében mindent beleadtam.”

Az új szabályozás következtében persze nem lehet biztosat tudni, így az sem kizárt, hogy Bottas jó lóra tett, mikor az Alfa Romeót választotta.

