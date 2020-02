Bottas nyerte az F1-es tesztnap első felét Barcelonában

Az első tesztnap pontban 9 órakor vette kezdetét, száraz, hűvös körülmények között. Mindössze 4°C-ot mutattak a hőmérők. Közvetlen az indulás előtt a Ferrari bejelentette, hogy mivel Vettel nem érezte túl jól magát a reggeli órákban, Leclerc veszi át a helyét. Eredetileg ma végig a német világbajnok tesztelt volna.

Alfa Romeo C39 Fotó készítője: Alfa Romeo

A versenyzők a korábbi évekkel ellentétben egy közös fotózásra is összeálltak a helyszínen, amin Vettel is ott volt, de az autóba már nem ült be. A Haas és az Alfa Romeo pedig utolsóként megtartotta a hivatalos eseményét. A svájciak idei festéséről is lehullt a lepel, ami sokak tetszését nyerte el.

A csapatok hamar megkezdték a munkát. A Mercedes például aerodinamikai mérésekkel nyitott a W11 első felére felhelyezett szenzorokkal. Bottas hamar mért időt futott a C2-es gumikon: 1:29.375. A Renault pedig egy fekete álcafestéssel vétette észre magát. A finn egy 1:23-as és 1:22-es idővel folytatta tovább az etapját, miközben a Ferrari is pályára hajtott.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11 Fotó készítője: Giorgio Piola

Leclerc egy lassabb, rövidebb etappal nyitott, míg Bottas rögtön ment pár mért időt, tesztelvén a W11 módosításait. Kubica hasonló programmal nyitott, mint a Mercedes. Az új Williams nagyobb első szenzorokat kapott, vizsgálván az áramlásokat a kasztni és a gumik körül.

Az első 30 percben Sainz is azok között volt, akik mért időket futott. A spanyol egy 1:19-es idővel vette át a vezetést a C3-as keveréken. Ezzel párhuzamosan Verstappen a C2-es gumikon kezdte meg a munkát, és a mért körök futását.

Ne feledjük, ezek a tavalyi keverékek, mivel a csapatok nemet mondtak a 2020-as termékcsaládra. Az első óra végén összesen 8 pilótának volt mért ideje. Sainz, Pérez, Magnussen és Kvjat a Pirelli C3-as abroncsaival futotta meg a legjobb körét, míg a többiek a keményebb C2-esen voltak.

1 Sainz McLaren C3 1m18.423s 2 Perez Racing Point C3 1m19.105s 3 Ocon Renault C2 1m19.618s 4 Leclerc Ferrari C2 1m19.686s 5 Verstappen Red Bull C2 1m19.798s 6 Magnussen Haas C3 1m20.958s 7 Bottas Mercedes C2 1m21.626s 8 Kvyat AlphaTauri C3 1m53.115s

Kerek 3 óra volt hátra az ebédszünetig, amikor már Kubicának is volt ideje a C3-as gumikon. Ekkor csak Russell nem rendelkezett mért körrel a Williamsnél. Nem sokkal ezután Sainz a C2-es gumikon is javított az élen: 1:18.211. 2 perccel később Verstappen javított ugyanazon a keveréken, s bevetődött a második helyre: 1:18.396. Leclerc hasonlóan tett, de már a C3-on: 1:18.394.

2 óra 36 perc volt hátra, amikor Pérez bevetődött az első helyre a C3-as abroncsokon. Közel 0.2 másodpercet adott a McLarennek, mely sorra rótta a köröket. A britek az osztrák bajnokkal közösen már 30 kör felett jártak.

Körszámok 10 óra 35 perckor:

Verstappen 36

Sainz 34

Bottas 24

Leclerc 24

Russell 19

Kvyat 19

Perez 18

Magnussen 16

Ocon 15

Kubica 15

Még 11 óra sem volt, amikor Bottas a C2-es gumikon hirtelen az élre ugrott a Mercedes W11 volánja mögött, már nagy aerodinamikai szenzorok nélkül: 1:17.883. Pérez, Sainz, Leclerc és Verstappen volt mögötte a TOP-5-ben. Russell ekkor abszolválta az első mért körét, C4-es gumikon: 1:20.729. Ez rögtön gyorsabb idő volt annál, mint amit tavaly futottak az első tesztjükön.

George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Nem sokkal 11 óra előtt ismét változott a sorrend, miután Pérez a C3-as gumikon növelte a tempót: 1:17.375. Verstappen a C2-es gumikkal válaszolt a második helyen: 1:17.787. A sor Bottas, Sainz és Leclerc nevével folytatódott.

1 óra 30 perccel a tesztnap első felének leintése előtt Russell a Williams gépével 0.5 másodperccel volt gyorsabb, mint a tavalyi barcelonai időmérőn, noha a körülmények messze ideálisabbak voltak a nagydíjhétvégén, és addigra többet dolgozhattak az autóval. Ez mindenképpen biztató volt a britek részéről.

Bottas 11 óra 45 perckor ismét átvette a vezetést. A C3-as gumival éppen hogy csak jobb időt tudott futni a Racing Pointnál, mely sokban hasonlít a tavalyi Mercedesre, ami sokak figyelmét felkeltette, gyakorlatilag azonnal.

A Ferrari pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 1 órával az ebédszünet előtt nagy szerelésbe kezdett. A padlólemez is lekerült az autóról, és több csapattag is beállt a garázs elé, takarván a részleteket. A pontos szabályzatban valószínűleg nem szerepel a "sorfal", de talán idő kérdése, hogy ez változzon. Mindenesetre a legendás csapat hamar feltalálta magát.

Körszámok 12 óra 17 perckor:

Verstappen 70

Russell 60

Bottas 59

Sainz 54

Leclerc 45

Ocon 44

Perez 43

Magnussen 41

Kvyat 38

Kubica 37

Az ebédszünetig nem változott sokat a kép, Bottas maradt az élen Pérez és Verstappen előtt, akiket Sainz, valamint Ocon követett a TOP-5-ben. A tesztelők mezőnyének második fele Russell nevével kezdődött. A Williamsnél minden sokkal ideálisabbnak tűnik, ami remek hír.

A fiatal brit versenyzőt követte Leclerc, Kubica, Magnussen és Kvjat. A tesztnap délután 14 órakor folytatódik tovább, és azt 18 órakor intik le. Délután Hamilton is mozgásba lendül, akárcsak Ricciardo a Renault-nál.

Részletes eredmény hamarosan...

1 Bottas Mercedes C3 78 kör 1m17.313s 2 Perez Racing Point C3 58 1m17.375s 3 Verstappen Red Bull C2 91 1m17.787s 4 Sainz McLaren C2 64 1m18.001s 5 Ocon Renault C3 59 1m18.004s 6 Russell Williams C3 73 1m18.168s 7 Leclerc Ferrari C3 64 1m18.289s 8 Kubica Alfa Romeo C3 57 1m18.386s 9 Magnussen Haas C3 52 1m18.466s 10 Kvyat AlphaTauri C3 53 1m18.484s

Közelről az Alfa Romeo új festése a Forma-1-ben. Az autót, amit Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi mellett Robert Kubica, a csapat harmadik pilótája is pályára vihet.