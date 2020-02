Bottas egy majdnem körrekorddal vezet Barcelonában, jövőre repülhet a DAS, motorcsere a Ferrarinál

A versenyzők reggel 9 órakor kezdhették meg a munkát hűvös, száraz időjárási körülmények között. A zöld jelzéskor mindössze 5°C volt a levegő hőmérséklete. A Mercedes az elsők között kezdte meg a napot a keményebb keveréken. Tegnap egy elektronikai probléma miatt nem volt teljes a programjuk, de így is sok kört tettek meg.

A McLaren, a Ferrari, a Williams, a Haas és a Red Bull Racing is. Latifi, a Williams újonca a hideg aszfalton kissé túl agresszívan melegítette a gumikat, és majdnem keresztbe állt a géppel az utolsó kanyar előtt. Mindeközben az AlphaTauri, az Alfa Romeo és a Racing Point is csatlakozott a mezőnyhöz.

A Ferrari aerodinamikai mérésekkel kezdte a napot a keményebb keveréken. Az SF1000 első részén jobb és bal oldalt nagyobb szenzorok kaptak helyet. Vettel hamar mért időket ment: 1:32.450, 1:29.577. A második idő az első 15 percben született meg. Kvjat iratkozott fel a listára a C3-as gumikon egy 1:38-as körrel. Szinte ezzel egy időben Vettel gyorsult az élen: 1:26.216.

Ekkor a Red Bullnál még csak a bokszban zajlott a munka. A szerelők a Ferrarit követvén többen is beálltak a kamerák elé, míg a fontosabb szerelések zajlottak. Ez volt az a pillanat, amikor Ocon először gurult ki a bokszból a Renault-val a keményebb gumikon. A francia át is vette a vezetést a C2-es keverékkel: 1:23.354. Ezt követte egy sokkal erősebb idő: 1:19.650.

Stroll is azon versenyzők között volt, akik relatíve hamar mért idők mentek. A Racing Point a C3-as gumikon egy 1:25.006-is idővel nyitott, majd a következő körében több másodpercet gyorsult: 1:21.352.

Miközben Sainz már az első körében (1:19.095) a leggyorsabb tudott lenni a C3-as gumikon, Verstappen pár másodperccel ezután a keményebb keveréken simán az élre állt. Az utolsó szektor végén volt egy nagyon mentése is, de ez is elegendő volt ahhoz, hogy Sainz előtt legyen: 1:18.309. Az etapja végén még gyorsabb volt: 1:18.309.

A háttérben nagyon megy a matek, hogy minél több információt szerezzenek a Mercedes rendszeréről, de egyelőre a németek sem tudhatják, hogy pontosan mekkora előnyt jelenthet a DAS használata, ami jövőre már tiltott lesz.

Vettel az első órában a C2-es gumival növelte a tempót, már a nagyobb szenzorok nélkül, így azt a munkát hamar befejezte. Verstappen és Sainz mögött a harmadik helyen állt. Bottas ezután csatlakozott azokhoz, akik mért időt mentek. A C2-es gumival egy 1:21-es időt ment az első gyors körében.

A Ferrarinál a szerelők többsége a képernyőt figyelte, hiszen Bottas is használta a DAS-t az egyenesben. Két körrel később már a finn volt az élen: 1:17.992. Az első óra végén csak Latifinek nem volt mért köre a mezőnyből, miközben Ocon felugrott a harmadik helyre.

10:00 - állás

A második óra elején már Verstappen volt az élen a C2-es gumikon futott idejével: 1:17.636. A következő körét azonban nem fejezte be. A holland túl agresszíven vette a 7-es kanyart, és megsérülhetett az első felfüggesztés. A "bikák" el is zárták a garázst az autó nagyobb vizsgálata és szerelése miatt. Csütörtökön Ricciardo járt hasonlóan, akkor a Renault padlólemeze sérült.

Stroll és Bottas is feljebb kapcsolt, és szinte ugyanazt az időt futották meg: 1:17.991-1:17.992. A különbség az volt, hogy a Mercedes a keményebb keveréket használta a körén. Ekkor Verstappen, Stroll, Bottas, Ocon és Sainz alkották az első öt sorrendjét. 10 óra 30 perckor pedig már Ocon volt a második, és 30 megtett körrel a neve mellett: 1:17.778.

10 óra 35 perckor piros zászló lépett érvénybe Vettel leállása miatt. A 12-es kanyarnál állt félre az SF1000-es versenygéppel. Emiatt hosszú perceken át szünetelt a teszt. A világbajnok azonban megvárta a csapattagokat, és segített nekik letakarni az autót. A zöld jelzés csak 10 óra 55 perckor érkezett meg.

Sebastian Vettel, Ferrari, is lifted back into the garage after stopping on track

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images