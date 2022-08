Bottas: valószínűleg 2022 az eddigi legélvezetesebb F1-es szezonom

Bottas az idény elején csatlakozott a svájci gárdához, miután öt évet töltött el a Mercedesnél, ahol tíz futamgyőzelmet szerzett, és kétszer zárt a pontverseny második helyén márkatársa, Lewis Hamilton mögött.

Miközben a finn számára a csapatváltás azt jelentette, hogy a közvetlen élmezőnyből a középmezőnybe esett vissza, igazán jól érzi magát, és az Alfa eddigi 46 idei pontjából 41-et ő szállított.

Számára talán a legfontosabb tényező az átigazolás során az volt, hogy ezúttal több évre írt alá szerződést, így a jövője biztosítottnak számít, ezt pedig a korábbi csapatainál, a Williamsnél és a Mercedesnél sem mondhatta el, mivel ők folyamatosan csak a következő idényre állapodtak meg vele.

„Valójában ez az első ilyen alkalom számomra, mert még a Williamsnél is mindig csak egy év volt. Ez az első, hogy nem kell stresszelnem és kérdésekre válaszolgatnom, mert most azoknak a pilótáknak, akik nem tudják, mi lesz velük, biztosan nem lehet könnyű” – magyarázta Bottas egy interjúban az Autosport/Motorsport.com-nak.

A jövőjével kapcsolatos bizonyosság pedig segített neki abban, hogy nyugodtabb legyen, és kizárólag a munkájára fókuszálhasson, emiatt pedig a versenyzést is jobban élvezi. „Valószínűleg ez az eddigi legélvezetesebb szezonom.”

„Jó, persze lehet, hogy nem emlékszem mindenre, de tényleg úgy érzem, hogy most élvezem a leginkább az F1-et. Ami a versenyzést illeti, az nagyon szórakoztató, főleg a középmezőnyben, mert annyira mások a taktikák. Egy jó döntéssel sok helyet lehet nyerni. Ez egy teljesen más játék.”

„Korábban a Mercedesnél általában csak egy csapattal harcoltunk, szóval csak két autóra kellett figyelni. Most viszont akár hat autót is szemmel kell tartanunk, ami nem rossz.” Bottas végezetül még elmondta, hogy az Alfa Romeo egy „egész fiatal” csapatnak érződik, ahol a hangulat is nyugodtabb, mint a Mercedesnél.

„Amikor dolgozom, akkor természetesen keményen dolgozom, de a szabadidőmben azt csinálok, amit akarok. Jelenleg remek az egyensúly az F1-es és az azon kívüli életem között.”

Ez a fajta szabadság talán azon is megmutatkozik, hogy az év korábbi szakaszában egy olyan fotót tett közzé az Instagramján, ahol pucéran mártózik meg egy patakban. Ebből pedig hatalmas szenzáció lett, és még posztereket is csináltak belőle, melyeket aztán jótékony célra eladományoztak, és összesen 50 ezer eurót gyűjtöttek össze.

Amikor megkérdezték tőle, hogy akkor is kiposztolhatta-e volna azt a képet, ha a Mercedes versenyzője, ő így felelt: „Nem hiszem, hogy megtettem volna. A pályán kívül most nagyon nyugodt vagyok, és már közel sem érdekel annyira az emberek véleménye. Az pedig egy remek kép lett!”

