Bottas újra rali-autóba ült: képek

A hu.motorsport.com korábban már beszámolt Valtteri Bottas újabb nagy ralis eseményéről, mely közvetlen az évadzáró Abu Dhabi Nagydíj után kerül megrendezésre Franciaországban. Maga a helyszín nem ismeretlen a Mercedes versenyzőjének, hiszen Paul Ricard az F1-es naptár része.

Az aszfaltcsík különlegessége, hogy rengeteg vonalvezetést tartalmaz, így szinte bármilyen versenyen lebonyolítható rajta, akár egy ralis viadal is. Bottas pontosan egy ilyen versenyre készül, és közvetlen a nyitány előtt a helyszínen tesztelt az új munkaeszközével, ami ezúttal egy Citroën DS3. Az autót a PH Sport készíti fel Bottas számára.

A Rally Circuit Franciaországban kerül megrendezésre az ismert Paul Ricard versenypályán december 6. és 8. között. Valtterinek elég jó tapasztalattal rendelkezik a WRC-autók terén, hiszen idén a 4 elit versenygép közül hármat is tesztelhetett. A Ford Fiesta WRC-vel többször is tesztelt, de a Toyota Yaris WRC-t is pályára vihette, akárcsak a Citroën C3 WRC-t.

Slider Lista Valtteri Bottas driving a Citroën DS3 WRC 1 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas driving a Citroën DS3 WRC 2 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas driving a Citroën DS3 WRC 3 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas driving a Citroën DS3 WRC 4 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas driving a Citroën DS3 WRC 5 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas 6 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin Valtteri Bottas 7 / 7 Fotót készítette: Morgan Mathurin

