Bottas újabb WRC-tesztje: szenzációs videós anyag

Valtteri Bottas jelenleg nem rendelkezik érvényes szerződéssel a következő szezonra a Forma-1-ben, de minden bizonnyal a rajtrácson fog maradni, még akkor is, ha a Mercedes megválik tőle, amire minden eddiginél nagyobb az esély. Ennek leginkább Esteban Ocon örülhet, mivel a csapat elmondása szerint a fiatal francia az egyetlen, aki esélyes arra, hogy átvegye Bottas helyét Lewis Hamilton csapattársaként.

Bottas számára a Renault és a Haas ülése is elérhetővé válhat, de a Red Bull is szóba kerülhet, ha a frissen átvett Alexander Albon is kevésnek bizonyul Max Verstappen mellett. A finn így adott esetben az élmezőnyben maradhat, mert a Red Bull-Honda továbbra is ott szerepel, és jövőre akár a bajnoki címet is megszerezheti, ha ilyen ütemben fejlődik.

Közben Valtteri egyre több ralis teszten vesz részt, amiből később még egy második karrier is lehet, hiszen az eddigi visszajelzések szerint az északi versenyző nagyon érzi a dolgot, és remek tempót diktál. Legutóbb a nyári szünet elején lendült ismét akcióba a Ford Fiesta WRC-vel Németországban, tesztelvén a hamarosan megrendezésre kerülő Német Ralira. Bottas ezelőtt Finnországban a Toyota WRC-vel száguldott, még a nyári időszak első felében, míg májusban az új Ford Fiesta R5-tel kapta meg lehetőséget Franciaországban.