Bottas: „Úgy tűnik, minden korábbi gondunkat sikerült magunk mögött hagyni”

A svájci bázisú alakulat elég nehéz időket élt meg Spanyolországban, miután náluk volt az egyik legsúlyosabb a delfinezés problémája, amely miatt egyéb gondok is felléptek náluk. Hosszas munka után a gyárban azonban sikerült komolyabb előrelépéseket tenniük az autóval és a beállításokkal is.

Miután a két pilótájuk együtt 120 kört teljesített, Bottas pedig a hetedik legjobb időt futotta a nap folyamán, a finn szerint az Alfa Romeo most már teljesen más helyzetben van, mint amilyenben Barcelonában voltak.

„Úgy tűnik, minden korábbi gondunkat sikerült magunk mögött hagyni. Ez tehát pozitívum. Jó, hogy képesek voltunk erre egyetlen hét leforgása alatt, és kulcsfontosságú volt, hogy ilyen sok kört fussunk” – nyilatkozta a nap végén Bottas.

„Végre sikerült a beállításokkal foglalkoznunk, megtudtuk, hogyan reagál az autó, mire van szüksége és hogyan viselkedik. Jó volt érezni és látni a fejlődést a nap folyamán.” Szerinte csapatának nemcsak sikerült megállítania a delfinezés jelenségét, de teljesen fel is tudták számolni azt, miközben sok másik alakulat még most is láthatóan sokat küzdött vele.

„Ma nem volt vele gondunk. Biztos vagyok benne, hogy a teljes mezőny kompromisszumos beállítással megy. Mi azonban eljutottunk odáig, hogy már nem okoz fejtörést a komfort vagy a megbízhatóság szempontjából. Szóval ennek is örülök.”

Végezetül még elismerte, hogy lényegében az egész csapat megkönnyebbült kicsit amiatt, ahogyan az első tesztnapjuk alakult Bahreinben, miután Barcelonában még eléggé messze voltak.

„Mindig meg akarod oldani az össze problémát, de csak akkor látsz mindent, ha kihajtasz a pályára. Ez ráadásul egy másfajta helyszín. Mások a bukkanók, nagyobb a tempó, szóval jó látni, hogy minden rendben van. Reggel még láttam pár ideges arcot, most már azonban sok a boldog arc is” – zárta gondolatát a tízszeres futamgyőztes.

