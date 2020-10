Bottas úgy érzi, nagy hibája ellenére is nyerhetett volna tegnap

A pole-ból induló Bottasnak egy vakmerő manőverrel sikerült megőríznie a vezető helyet a rajt után Lewis Hamilton ellen és a verseny elején egy másodpercen kívül tartotta a hatszoros világbajnokot. A 13. körben azonban csúnyán elfékezte magát az első kanyarban, amivel a vezetést Hamilton ölébe dobta és elintézett magának egy kerékcserét a rojtosra fékezett gumi helyére.

Ezután egy virtuális biztonsági autós periódust követően a közben szintén kiálló Hamilton és Max Verstappen mögött ragadt, mielőtt egy, gyaníthatóan az MGU-H-val történt meghibásodás miatt fel kellett adnia a versenyt.

A hiba ellenére Bottas úgy érezte, volt esélye a győzelemre, mivel amiatt csak át kellett állnia két kiállásra, amely végül a legjobb taktikának bizonyult a versenyen: „Volt egy elfékezésem, de szerintem így is lett volna esélyem a győzelemre, mert ez csak előrehozta a kétkiállásos taktikámat, ami a legjobb taktika volt. Tudtam, hogy még játékban vagyok, még azután is, hogy hibáztam a szemerkélő esőben. Aztán jött a motorhiba, nem is hittem el először.”

Bottas a verseny után elmondta, szerinte a hibát az enyhe eső miatt ejtette, ami épp előtte érkezett meg a Nürburgringre. „Az elfékezés elsősorban a szitálás miatt volt. Sokkal kisebb volt a tapadás a féktávon, nagyon váratlan volt az egész.”

„Mivel én voltam az első, aki odaért ahhoz a kanyarhoz, gondolom Lewis már látta, hogy mi a helyzet és volt ideje reagálni. Hiba volt, de nem tökéletes körülmények között. Amikor ki kellett állnom, már épp éreztem, hogy kezdenek működni a gumik.”

„Amikor elmentem Ricciardo mellett, nagyon jó megérzéseim voltak és azt is tudtam, hogy innentől két kiálláson vagyok. A VSC kicsit rosszul jött ki nekem, mert a többiek így simán visszajöttek elém, mindenesetre az esélyem megvolt.”

A Mercedes még nem vizsgálta ki teljesen, mi okozta Bottas autójában a teljesítményvesztést, de a verseny után Toto Wolff, a csapatfőnök jelezte, hogy valószínűleg az MGU-H-val volt valami: „Úgy tűnik, hogy az MGU-H körül kell keresnünk a hiba okát, de még nem találtuk meg.”

„Kihoztuk az autót, nem csak azért, mert úgyse szereztünk volna pontokat, hanem azért is, hogy ne okozzunk nagyobb károkat az erőforrásban. Szerintem még használható, de előbb meg kell tudnunk, mi történt. A hétvégére új motorokat hoztunk és hat futam még hátra van, szóval rá kell feszülnünk erre a kérdésre.”

