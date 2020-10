Bottas: Tudom, hogy jobb tudok lenni Hamiltonnál!

Bár az Eifel Nagydíjat a pole-pozícióból kezdhette meg Valtteri Bottas, egy elfékezést követően visszaesett a második helyre, nem sokkal később pedig technikai probléma miatt ki is kellett állnia a finn versenyzőnek, aki ekkor már Max Verstappen mögött volt.

Ennek következtében Lewis Hamilton 44 pontról 69-re növelte csapattársával szembeni előnyét a pontversenyben, és Bottas ennek kapcsán elismerte, csodára lenne szüksége ahhoz, hogy világbajnokká váljon idén.

Még több hír: Illegális gyorsulás okozta egy ártatlan autós halálát (videó)

A történések ellenére Bottas azt nyilatkozta a Sky F1-nek, hogy el kell hinnie azt, hogy jobb Hamiltonnál, és véleménye szerint sokszor valóban jobb is tud lenni.

„Természetesen hinnem kell abban, hogy jobb vagyok mint Lewis, és amikor a legjobbamat nyújtom akkor tudom, hogy jobb tudok lenni nála. De nyilvánvalóan vannak olyan napok, amelyeken ő a jobb, ez kétségtelen, és összességében az utóbbi pár évben Lewis tudott jobb lenni csapaton belül.”

„De engem nem érdekel a politika, csak imádom a vezetést, imádom a versenyzést. Szeretem a kemény, de fair versenyzést, és ezt is teszem, mindig is így versenyeztem és mindig is így fogok.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Meglehetősen elégedett vagyok a teljesítményemmel, főleg az előző évekkel összehasonlítva. Főleg a versenytempóm igazán jó, tehát szerintem a teljesítményem ott volt. A kis részleteken múlt minden, ezeken kell javítanom, de az általános teljesítményem nagyon pozitív” – idézte Bottast a Formula1news.co.uk.

A 2020-as szezonból még 6 futam van hátra, ezeken kellene behoznia most már jelentős hátrányát a finn versenyzőnek, akinek hátrafelé is nézelődnie kell, hiszen Max Verstappen mindössze 14 egységgel van lemaradva a finn versenyzőtől.

Häkkinen: 91 győzelmet nem lehet egy jó autóra fogni!

Az F1 a második bahreini futamon az „ovál” vonalvezetést fogja használni decemberben, amelyet még nem láthattunk a formulaautózás királykategóriájában. Most egy onboard felvételen megnézhetitek, hogyan fest egy kör az „oválon” az Assetto Corsában.