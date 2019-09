Bottas tudja, hogy nem elég jó

Valtteri Bottas a 2019-es forma-1-es világbajnokságot nagyon biztatóan kezdte, a Mercedes egyeduralmát kihasználva folyamatosan duplázott az idény elején, és ebből a finn győzelmekkel vette ki a részét. Úgy tűnt, hogy idén akár Lewis Hamilton kihívója is lehet, és bár még mindig második az egyéni vb-tabellán, a nyári szünet előtti futamok óta nem tudja tartani brit csapattársa ritmusát.

Ezzel Bottas is tisztában van, és bár az Olasz Nagydíjon valamennyit faragott Hamiltonnal szembeni hátrányából, teljesen tisztában van bele, hogy ez így kevés, és neki még sokat kell fejlődni, hogy elérje céljait a száguldó cirkuszban. Erre Bottasnak jövőre is a Mercedes színeiben lesz lehetősége, ugyanis a német márka 2020-ban is Hamilton csapattársaként szeretné látni a finnt, akinek így a mezőny legerősebb autójával lesz lehetősége fejlődini.

A Motorsport.com kérdezte meg Bottast, hogy véleménye szerint milyen távol van a célkitűzésétől. "Még nem tartunk ott. De ahogy öregszem, egyre jobb leszek. Még sok időm van, és mindig tanulni akarok, folyamatosan javulni, hogy egyre magabiztosabb lehessek az autóban. Még mindig nagyon messze vagyok attól a szinttől, ahol lenni szeretnék, a célom, hogy sokkal, sokkal jobb lehessek. Ezen fogok dolgozni" - mondta Bottas.

Bottas 10 pole pozíciót szerzett és 32-szer ünnepelhetett a pódiumon, de az elmúlt két évben ingadozott a teljesítménye, és ez kérdéseket vet fel. Ugyanakkor a finn szerint az, hogy idén nem esett ki gyorsan a vb-cím esélyesei közül, azt bizonyítja, hogy ezúttal a szezon végéig kitart a jó formája.

"Sokkal jobb érzés lesz az év vége. Azt is érzem, hogy a csapat nagyon támogat, és a pontkülönbség köztem és Lewis között nem hatalmas. Sosem lehet tudni, mi történik a vb-ben. Talán lesz még lehetőség, és ezért nincs értelme feladni, hét futam van még, és ezalatt akármi előfordulhat" - mondta a Mercedes finn versenyzője. "Várom Szingapúrt, egy másik olyan versenyt, ami problémákat okozott a múltban, miközben Lewis nagyon erős ott. Nagy erőfeszítést teszünk, hogy jók és erősek legyünk."

Vannak bizonyos esetek, amikor még az elit Super GT bajnokságban sincsenek az emberek a helyzet magaslatán. Nos, itt az újabb ilyen jelenet.