Bottas továbbra sem aggódik amiatt, hogy nincs szerződése 2021-re

Nemrég egy újabb fontos hely kelt el a Forma-1-ben. A Renault szerdán jelentette be Fernando Alonso leigazolását, aki 2021-től lesz a francia gyártó pilótája. Ezzel pedig egyre valószínűbb, hogy Valtteri Bottas marad a helyén a Mercedesnél..

Ez a szezon azonban más, mint a többi, ami a koronavírus miatt csak nemrég vehette kezdetét. Emiatt talán a bejelentések is később fognak érkezni, de Bottas bizakodó, és nagyon jól kezdett, nyerni tudott a Red Bull Ringen.

„Nyilvánvalóan nagyon különleges ilyen későn kezdeni a szezont. Szóval maga az idő nem releváns más üléseket tekintve és csak egy versenyen vagyunk túl. Másrészt nem rohanunk, mivel az idő így is gyorsan el fog telni, és mire feleszmélünk, már vége lesz a szezonnak.”

„Szóval igen, remélhetőleg tehetünk valamit és megszülethet az, ami a fejemben van. Mint láttuk, ha a dolgok elhúzódnak, az soha nem előnyös. Tanulhatunk ebből. Már van tapasztalatom ebben.” - hangsúlyozta Bottas a Stájer Nagydíjon.

A grandstand is illuminated with the number 77 of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images