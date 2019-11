Bottas tisztában van vele, hogy 2021-re nincs fix helye a Mercedesnél

Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere nemrég arról beszélt, hogy milyen izgalmas lehet a 2020-as év, hiszen hamarosan beindul a nagy átigazolási szezon, miután több versenyzőnek nincs érvényes szerződése 2021-re. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen és Daniel Ricciardo sem kötelezte el magát, akik igen nagy fogások lehetnek.

Wolff előtt is egy érdekes helyzet adódhat, mivel adott esetben egy teljesen új párossal is várhatják a nagy 2021-es szabályváltozásokat, ha Hamilton nem hosszabbít, és csapatot vált, valamint Valtteri Bottas is elhagyja az alakulatot. Jacques Villeneuve, 1997 Forma-1 bajnoka nemrég úgy nyilatkozott, hogy szerinte Hamilton már gondolkozik a Ferrarin, ahol így Charles Leclerc csapattársa lehetne, és talán Vettel venné át a helyét.

Sok a kérdőjel, és szinte biztosan lesznek változások. Bottas tisztában van vele, hogy ezúttal is csak egy 1 évvel hosszabbították meg a kontraktusát, így nem nyugodhat meg. A finnek jövőre növelnie kell a tétet, és ha képes lesz a bajnoki címért menni vagy azt egy nagy csavar végén megszerezni, nyert ügye lehet a Mercedesnél.

„Egy bizonyos ponton egyértelműen volt egy kis bizonytalanság 2020-ra vonatkozólag. Sok pletyka kering odakint, és fogalmam sem volt, hogy mi fog történni. Csak várnom kellett. Sportolóként, versenyzőként ez nem egy ideális helyzet. Nem lehetsz teljes lelki nyugalommal, amikor ebben a helyzetben vagy.”

„Ez a munkádra való összpontosítást is érinti, akárcsak a dolgok mentális részét.” - tette hozzá Bottas, aki Esteban Ocon érkezésétől tarthatott a legjobban, de a franciának nemet mondtak, aki aláírt a Renault-hoz, és jövőre már Ricciardo csapattársa lesz.

„Trükkös, és ha ez évről évre folytatódik, a karriered minden egyes évében, az egy bizonyos ponton már fájdalmas. Határozottan örülök az új szerződésnek, de jövőre ugyanez lesz a történet. Ezen a ponton nem nagyon aggódom, mert jó a tempóm, élvezem a vezetést, és örömmel dolgozom a csapattal. Remélem, hogy ők is értékelik ezt.”

Bottas idén az Amerikai Nagydíjig volt harcban a címért, de már a nyári szünet óta biztosnak tűnt, hogy Hamilton világbajnok lesz. A finn sok pontot veszített el az év első felében, és a hektikusabb formája miatt nem volt igazi esélyese a bajnokságnak, amin jövőre már változtatna, hiszen 2017 óta versenyez a csapatnak, így kellő tapasztalattal rendelkezhet ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudja.