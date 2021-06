Bottas: „Teljesen rosszul látja” az, aki azt hiszi, hogy megromlott a kapcsolatom a Mercedesszel

A finn azt szerette volna, ha ők is két kiállásra állnak át a futam során, mint ahogyan tette azt a Red Bull Max Verstappen esetében. A Mercedes bokszfala azonban ezt nem vélte jó döntésnek, ezért ők csak egyszer cseréltek kereket.

Ennek következtében azonban Bottas a verseny végére már nagyon szenvedett a kopott Pirelliken, és Sergio Perez is meg tudta őt előzni a dobogó utolsó fokáért. Ez pedig egy újabb ütés lehetett nekik azok után, hogy a szezonkezdése finoman szólva sem alakult jól.

A jövőjével kapcsolatban is egyre több a találgatás, és már sokan vélik úgy, hogy a finnek nincs maradása a csillagosoknál. Bottas ennek ellenére a Stájer Nagydíj előtt egyértelművé tette, hogy a rádiós üzenete nem annak a jele volt, hogy rossz lenne a kapcsolata a csapatával.

„Konkrétan elmondhatom, hogy ezt teljesen rosszul látják az emberek. Jó a kapcsolatunk egymással. Nincsenek gondok. Ezek a helyzetek pedig normálisak. Biztos vagyok abban, hogy nem mindent játszottak be korábban, és az juttatott el minket idáig csapatként, hogy egyenesek voltunk egymással, őszinték.”

„Ebben tehát semmi újdonság nincs, és minden oké” – próbálta nyugtatni a kedélyeket a mercedeses. A rádiós kirohanás egyébként talán meglepő módon jól vette ki magát Toto Wolff csapatfőnöknél, aki örült annak, hogy versenyzője nem tartja magában az érzéseit.

Bottas ennek kapcsán úgy látja, hogy lehetne direktebb is a rádiós üzeneteivel és a stratégiai kívánalmaival, de boldogan hallotta, hogy Wolff jól kezelte az üzenetét. „Örülök, ha tetszett neki, de én persze akkor nem voltam valami jó hangulatban.”

„Ilyen a versenyzés viszont, ilyenek az érzelmek. Nagyon nehéz leírni, hogy milyen ilyenkor az autóban ülni. Nem teázni vagyunk ott, hanem a csúcson teljesíteni. Jól akarok teljesíteni, és azt szeretném, hogy a csapatnak is sikere legyen. Érzelmek pedig mindig előjönnek, még egy finn esetében” – viccelte el picit a dolgot.

Ami pedig a szerződését illeti, jól tudja, hogy milyen a mostani helyzet, hiszen a korábbi években is csak egyetlen szezonra írt mindig alá, de közben arra is kitért, hogy most még nem jött el az ideje a hosszabbításról szóló megbeszéléseknek.

„Egy triplahétvége közepén vagyunk, most ez áll fókuszban, de biztos vagyok, hogy az üres hetek során majd lesz időnk még erről beszélni. Most ez a helyzet, itt tartok. Mindent ki kell hoznom a lehetőségeimből, ennyire egyszerű.”

