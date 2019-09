Bottas szerint tanulni, felejteni, továbblépni kell Szingapúr után

A szingapúri hétvége előtt két futamot a Ferrari dominált, ám a Forma-1 mezőnye erre fel is volt készülve, Spa és Monza az olaszok idei autójának kedvezett. Ugyanakkor a szingapúri pálya kapcsán már inkább a Mercedes és a Red Bull csatájára lehetett számítani, ehelyett azonban a futamon a Ferrari dominált, és a szezon első kettős sikerét aratta, míg a Mercedes a dobogóra sem fért fel.

A Ferrari feljavulását sokan a specifikációnak tudják be, vagyis, hogy az új elemek jelentős javulást okoztak. Ugyanakkor a Mercedes saját teljesítményével kapcsolatban is elbizonytalanodott, Valtteri Bottas szerint ezért is fontos a Mercedes gyárába keddre tervezett találkozó, ahol a csapat alaposan megvizsgálja, hol mentek félre a dolgok, hogy aztán a problémák az Orosz Nagydíjon már ne üssék fel a fejüket.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, in the drivers parade Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images

"Egy nagyon jó áttekintésünk lesz a versenyről. Mint csapat, mint mindig, most is nyitottak leszünk mindenre, természetesen nagy változásra nem készülhetünk az autó kapcsán. Ami biztos, az a beállítások, és talán néhány kis elem megváltoztatása itt, ott" - jelentette ki Bottas. "A legfontosabb, hogy tanuljunk ebből a hétvégéből, ez olyan hétvége volt, amiből tanulni kell, aztán elfelejteni, aztán továbblépni" - mondta Bottas, aki szombaton csapattársával, Lewis Hamiltonnal is félreértésbe keveredett, ami miatt gyors köre nem lett tökéletes.

"Egy egyértelmű procedúránk van ilyenkor, én erre számítottam, de nem ez történt. Ez is olyasmi, amiből tanulhatunk, már ha valamelyikünk máshogy szeretné csinálni" - jelentette ki Bottas. "Minden időmérő más, és néha semmi dolgunk nincs a kerekek hőmérsékletével, máskor viszont rengeteget kell dolgozni velük. Szingapúr pedig egy teljesen speciális pálya, ahol a lehető legnagyobb különbségre vágysz az autó előtt, ennyi, amit el tudok mondani."

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff magabiztos, és nem gondolja, hogy a kvalifikációs probléma állandósulna. "A kivezető körön történt incidens egyszerű félreértés volt, valami olyasmi, amit nekünk kezelni kell a jövőben. A félrekommunikálás az volt, hogy Valtterit feltartotta Albon, és ezt Lewis nem látta. Lewis azt hitte, hogy Valtteri csak egy nagyon lassú kivezető kört teljesít, és mivel ő gyorsabb volt, elment a tapadásért. De ez nem úgy történt, ahogy az nálunk szokott. Azonnal megbeszéltük, és minden rendben. Ez nem befolyásolta a versenyt, azt hiszem, hogy sokkal erőteljesebb dolgok mentek félre a hétvégén" - ismerte el Wolff.

