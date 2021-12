Bottas szerint szimulátorban a 2022-es autók nem különböznek annyira a 2021-estől

2022-ben teljesen új autók érkeznek a Forma-1-be, amelyek a leszorítóerejüket ismét a padlólemezükön keresztül, a szívóhatást kihasználva termelik majd a leszorítóerejüket, de a teljesen új, peres gumikkal is meg kell ismerkednie majd a pilótáknak.

A legtöbb olyan versenyző, aki már kipróbálta a szimulátorban a 2022-es autók modelljét, eltérő karakterisztikákról, egy nehezebben vezethető, de nem sokkal lassabb autóról számolt be, Valtteri Bottas azonban – aki már a Mercedes és az Alfa Romeo autóját is kipróbálta a szimulátorban – éppen ennek ellenkezőjéről számolt be.

„Amikor kipróbáltam az autókat, azt lehetett érezni, hogy kevesebb leszorítóerővel rendelkeznek” – számolt be Bottas a tapasztalatairól a 2021-es szezon végén. „Egyik szimulátorban sem nyújtottak azonban annyira eltérő érzést a jelenlegi kocsikhoz viszonyítva. Bár azt nem tudjuk szimulálni, hogyan követik egymást az autók, nincsenek még nagy különbségek, a leszorítóerő ereje pedig még változni fog.”

Bottas megjegyzései éles ellentétben állnak Lando Norriséval, aki úgy fogalmazott, hogy az F1-es autók a Formula 2-es autókhoz hasonlóan kiszámíthatatlanabbá, nehezen vezethetővé válnak majd, Alex Albon szerint pedig a 18 colos gumik jelentenek majd óriási változást, amelyek szintén könnyebben vesztik el a tapadásukat túlterhelés esetén.

A Mercedestől az Alfa Romeóhoz igazoló finn pilóta azt is elmondta, hogy sajnálja, amiért a sport történetének leggyorsabb autóitól egy ideig búcsút intenek.

„Nagyon élvezetes autók voltak, különösen tavaly (2020-ban). Az autók még gyorsabbak voltak, több leszorítóerővel. Jó kis kocsik voltak, de csak jövőre tudok választ adni arra, milyenek voltak az újakhoz képest.”

„Ha jobb lesz a versenyzés és tényleg szorosabban tudjuk majd követni egymást, akkor biztosan szórakoztatóbbak lesznek, és minden bizonnyal hamarosan ismét jó sok leszorítóerővel fognak rendelkezni.”