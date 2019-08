Bottas szerint minden a kezében volt, hogy megnyerje a Brit Nagydíjat

Valtteri Bottas jó esélyekkel pályázott arra, hogy az Osztrák Nagydíj után Silverstone-ban is csökkentse a hátrányát Lewis Hamiltonnal szemben. A finn szombaton kissé meglepő módon megszerezte a pole-t, még ha csak egy hajszállal is a címvédő előtt, amit azonban vasárnap már nem válthatott győzelemre.

Bottas és Hamilton a verseny elején azonnal egymásnak feszült. A rekorder ugyan megelőzte a csapattársát, az röviddel azután visszaelőzte őt, majd jött az a bizonyos biztonsági autós fázis, ami nagyon jól jött ki Lewis számára, aki így megnyerhette a versenyt és már 223 pontos, addig Valtteri neve mellett 184 egység szerepel. Hamilton a futamot követően azt mondta, szerinte a biztonsági autós fázis nélkül is képes lett volna nyerni, de ezt már soha nem tudjuk meg.

„Bizonyára csalódást okozott az, ami a legutóbbi futamon történt, mivel nem nyertem meg a vasárnapot, ugyanakkor a helyzet nem az én irányításom alatt volt. Kis időbe telik, amikor ezt az egészet le tudod nyelni, de nem mondanám azt, hogy most bármi gondom is lenne. Nincs sok értelme túl sokat rágódni a dolgokon, mert csak az a fontos, ami előtted van. Ez esetben most a Német Nagydíjról beszélünk, amit szintén meg akarok nyerni.” - mondta Botttas.

„Úgy gondolom, a legutóbbi nagydíjon valóban jó munkát végeztem. A teljesítményen, a tempóm és a gumikezelésem elegendő lett volna ahhoz, hogy megnyerjem a versenyt. És ez nagy pozitívum. Csak erre kell koncentrálnom. Minden mást kizárok, de úgy érzem, a legutóbbi versenyen valóban minden a kezemben volt ahhoz, hogy nyerjek. Frusztráló tud lenni, amikor másképpen alakulnak a dolgok, de ilyen a sport. Néha melléd áll a szerencse, míg máskor nem.”

„Most ebből a hétvégéből akarom kihozni a lehető legtöbbet, és noha a kihívások adottak, már csak az időjárás miatt is, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy sikerrel járjak. Jó formában érzem magam, és képes vagyok legyőzni a csapattársamat, amit már nem egyszer megmutattam. Ez egy nehéz és hosszú csata, de mint mondtam, vannak még futamok, és sok pontot szerezhetünk.”

