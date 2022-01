Bottas szerint közös döntés volt a távozása, elmesélte hogyan egyeztek meg

Hónapokig tartó találgatások után 2021 szeptemberében jelentették be, hogy a finn az év végén elhagyja az alakulatot, és többéves szerződéssel az Alfa Romeóhoz szerződik. Eközben George Russell a Williamstől Valtteri Bottas helyére, Lewis Hamilton mellé a Mercedeshez igazol.

Bottas azt mondja, hogy mindez közös döntésként jött létre közte és a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff között, nem pedig egyszerűen közölték vele, hogy nem tartják meg. A 10-szeres futamgyőztes már korábban eldöntötte, hogy csapatot vált, ha nem kap egy évnél hosszabb szerződést az Ezüstnyilaknál.

„Őszintén szólva olyan volt, mintha megegyeztünk volna. Nem ők küldtek el. Tudta, hogy egy bizonyos ponton döntéseket kell hoznunk, és már én magam is eldöntöttem, hogy ha nem kapok két vagy több évet a Mercedesszel, akkor mindenképpen valami újat fogok keresni" - mondta Bottas a Beyond The Grid podcastnek.

„Ez egy egyszerű kérdés volt, hogy tud-e többet ajánlani nekem két évnél, vagy nem. Azt mondta, hogy nem, ebben a pillanatban nem tud, és akkor már elég egyértelmű volt.“

Bottas úgy érzi, hogy a folyamat további része aztán nagyon is organikusan zajlott le a Mercedes döntését illetően, hogy Russellt hozza a helyére, a brit ugyanis 2017 óta tagja az alakulat fiatal pilótaprogramjának.

„Nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy George-ot ültetik az autóba, hiszen ő már régóta egyfajta része a csapatnak. Ez egy új generáció, és a sport is így fejlődik. A Mercedesnek van ez a fiatal versenyzői programja, és George már régóta részt vesz ebben. Nem akarták elszalasztani ezt a lehetősége, mert még tovább fog fejlődni, még tapasztaltabb lesz és még gyorsabb. Szóval számomra minden rendben van. Én nagyon boldog vagyok" - magyarázta Bottas.

