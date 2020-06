Bottas szerint idén többet fognak nyomni a latba a hibák

A koronavírus-járvány kitörésének következményeképp a Forma-1-nek el kellett halasztania vagy törölnie a szezon első 10 versenyét, azonban pozitívum, hogy most már néhány hete hivatalos, hogy mikor fogja kezdetét venni a 2020-as szezon: július 5-én, Ausztriában. Ezzel több mint hét hónap szünet után láthatunk versenyzést a valódi versenypályákon.

A versenyzők többsége pedig a február végi barcelonai tesztek óta nem ült Forma-1-es versenyautóban, ez pedig több aktív és korábbi versenyző szerint is hatással lehet a pilóták teljesítményére az újraindítást követően.

A Mercedes versenyzője, Valtteri Bottas arról rántotta le a leplet, hogy a lezárások miatt többet tudott koncentrálni a fizikai kondíciójára, emiatt pedig meglehetősen jó eredményeket tudott elérni ezen a területen, emiatt pedig magabiztosan várja az új idény kezdetét.

„Három-négy héttel ezelőtt végeztem egy fizikai tesztet, amelyet általában csak évente egyszer-kétszer teszek meg, és minden korábbinál jobbak voltak az eredményeim.” – kezdte a finn a Sky Sports F1-nek.

„Versenyzőként normál esetben nincs túl sok hónapod arra, hogy a fitneszre fókuszálj, viszont a lezárások miatt ez a periódus hosszabb lett. Én pedig a szünet alatt szisztematikusan álltam hozzá az edzéshez, és csodálatos volt látni ennek az eredményét, jobban is érzem magam miatta.”

„Tényleg úgy érzem, hogy a váratlanul felszabaduló idő csak jót tett nekem. Versenyzőként nagyon ritka, hogy ennyi időd van, én pedig ezt az időt különböző tevékenységekre szántam: magamra fókuszáltam, és arra, hogy fizikálisan és mentálisan is jobbá váljak.”

Bottas a 2019-es szezonban 4 futamgyőzelmet szerezve az egyéni pontverseny második helyén végzett, ez pedig az eddigi legjobb eredménye a formulaautózás királykategóriájában. A finnek viszont idén sem lesz egyszerű dolga, már csak azért sem, mert továbbra is Lewis Hamilton a csapattársa, aki a hetedik VB-címére hajt.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A hétszeres futamgyőztes úgy gondolja, hogy a szezon rövidített volta miatt még többet fognak nyomni a latba a hibák, de elégedett az újraindítás előtti teszttel, amit Silverstone-ban teljesített a Mercedes W09-cel, az Ezüst Nyíl 2018-as autójával.

„Nyilvánvalóan ez egy nagyon különleges szezon lesz, mivel kevesebb versenyt fognak rendezni, mint amennyit terveztek. Minden hiba többet fog nyomni a latba, mint korábban, minden a kiegyensúlyozottságról fog szólni.”

„Úgy érzem, hogy azután, hogy együtt dolgoztam a Mercedesszel és a mérnöki csapatom magjával a vezetési stílusomon, van néhány dolog az eszköztáramban, amit használni tudok. Ezt bizonyítani tudtam a barcelonai teszten, már ott éreztem, hogy néhány típusú kanyarban sikerült előrelépnem, és a lezárások alatt is a vezetési stílusomra fókuszáltam többek között.”

„Egyszerűen teljesebb versenyzőnek érzem magam, fizikálisan most vagyok a csúcson, szóval remélem, hogy ezt a pályán is meg tudom mutatni. Nagyon magabiztos vagyok, mentálisan is jól érzem magam, szóval kétségtelen, hogy padlógázzal fogok hajtani!” – mondta Bottas.

