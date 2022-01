Bottas szerint ez Hamilton legnagyobb erőssége

Bottas öt évet töltött Hamilton mellett a Mercedesnél, és ez idő alatt mindannyiszor meg tudták nyerni a konstruktőri bajnokságot, a finn pedig látta, Hamilton hogyan próbál még jobb versenyzővé válni.

„Lewisnál az az igazán lenyűgöző, hogy minden évben tud még fejlődni. Óriási tapasztalata van már a Forma–1-ben, de így is tud még mit tanulni, és egyre jobb és jobb lesz” – magyarázta Bottas.

Még több F1 hír: Verstappen új, exkluzív megállapodást kötött egy streaming platformmal

„Persze én is fejlődtem minden évben, de Lewis is, ez pedig nem jön automatikusan. Folyamatosan megdolgozik érte, mert tudja, hogy az ellenfelek is jobbak lesznek. Mindenképpen sokat tanultam tőle a vezetés terén, a beállítások terén, sok apróságot, de mégis elképesztő, hogy még tud hová fejlődni, és nem is bízza el magát soha.”

„Mindig többet akar kihozni magából és a csapatából is. Ugyanez van minden évben – egyszerűen folyamatosan jobbá válik” – méltatta korábbi márkatársát az idéntől már az Alfa Romeónál versenyző pilóta.

Hogy Hamilton idén is szeretne-e jobbá válni, az még mindig vitatott téma. Egyesek szerint biztosan ott lesz a 2022-es rajtrácson, míg mások a visszavonulását vizionálják. A legfrissebb pletykák szerint a brit most arra vár, hogy az FIA lefolytassa az Abu Dhabi Nagydíjjal kapcsolatos beígért vizsgálatát.

Albon érkezése Latifinek is jót tehet