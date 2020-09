Bottas szerint bőven maradt még a mai napban

A Mercedes Olasz Nagydíja nagyon nem a terveknek megfelelően sült el. Bár a fekete nyilak a pénteki és szombati napot is dominálták - mint ahogy az idén már teljesen megszokottnak számít - vasárnap csak az 5. és 7. helyet szerezték meg.

Volt tehát min javítani Mugellóban, és a hétvége ennek megfelelően is kezdődött: Valtteri Bottas mindkét szabadedzést megnyerte, a másodikat ráadásul úgy, hogy egy másodpercet vert mindenkire, aki nem Mercedesben ül, vagy nem Max Verstappen.

A finn amúgy is elég jó a pénteki napokon, az időmérőre azonban általában már ki szokott neki fogyni a szufla, most úgy érzi, hogy maradt még az autóban néhány tized, főleg délelőtt kellett kicsit küzdenie vele.

„Az első szabadedzésen volt némi alulkormányzottság a kocsin, a délutánin egy kicsit jobb lett a dolog egyes helyeken, de úgy érzem, bőven van még mit faragni a köridőből.” – mondta az elszánt Bottas a Sky Sportsnak.

Hogy a pályáról is beszéljen, mely először rendezhet forma-1-es futamot, elmondta, nagyon élvezte és a gumikopás nem volt neki sem nagy probléma, korábban erről beszélt Verstappen is. Ettől függetlenül kemény versenyre számít, nem csak a meleg és a gumik, hanem a gyors kanyarokban tapasztalt G-erő miatt is.

