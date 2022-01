Bottas: Sokkal többet mosolygok, mióta elhagytam a Mercedest

Mint ismert, a 2022-ben új pilótafelállással vág neki a Forma-1-nek a Mercedes, minek után tavaly menesztették Bottast, aki az Alfa Romeónál folytatja a kínai újonc pilóta Csou csapattársaként.

Valtteri Bottas határozottan visszautasította azokat a felvetéseket, hogy a mentális nyomás hatással volt arra, hogy végül távoznia kellett a Mercedestől. „Nem emiatt van” – jelentette ki a finn a Talking About Me című műsorban. „Ez a megfelelő időpont a karrieremben, most kezdem a 10. évemet az F1-ben.”

„Szóval nagyszerű, hogy felelősséget kapok, és hogy tényleg változtathatok a dolgokon. Elmondhatom, hogy sokkal többet nevettem és mosolyogtam az Alfa Romeo bejelentése óta. Ez tény. A közérzetem minden szempontból különböző szinteken javult.”

A távozását követően a finn azt is elárulta, hogy Toto Wolff és a Mercedes nem ajánlott neki új szerződést, ugyanakkor örül annak, hogy az elmúlt évek tárgyalásai során sokat tanulhatott.

„Természetesen a Totóval folytatott tárgyalások egy jó tanulási folyamatot képeztek, ami mindenképpen segíteni fog az életemben, nemcsak az F1-ben, de a karrierem után is” – zárta le a gondolatait Bottas.

