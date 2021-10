Bottas sejtette, hogy be fog ragadni, és végül igaza is lett

A finn versenyző ezen a hétvégén kénytelen volt lenyelni, hogy autójában megint motort kell cserélni. Idén már a hatodik belső égésű egység került be nála, emiatt pedig az időmérőn megszerzett negyedik pozíciója helyett csak a kilencedikről kezdhetett.

Bottas még a verseny előtt arról nyilatkozott, hogy érzése szerint nem lesz könnyű áthámoznia magát a két Ferrarin és McLarenen, ez a számítás pedig be is jött, de előtte még az AlphaTaurik is gondot okoztak számára.

„Pontosan olyan volt, mint amire számítottam, ami viszont még trükkösebbé tette, hogy az első etapon a két AlphaTauri mögé kerültem, és nem tudtam elmenni, szóval nyilván elég sok idő ment ott el. Sajnos ma nem érkezett semmilyen segítség a biztonsági autó formájában vagy ilyesmi, úgyhogy ezért is volt lassú az előrehaladás.”

Még több F1 hír: Hamilton: Ez volt a maximum, a Red Bull végig gyorsabb volt

A mercedeses most már csak abban tud reménykedni a hátralévő futamokon, hogy már nem kap újabb motort, mert vélhetően már kezdi kicsit unni, hogy sosem onnan indulhat, ahová szombaton kvalifikálja magát.

„Nagyon remélem, hogy most már vége, és ahogy korábban is mondtam, a két meglévő motorom jónak tűnik. Nem észleltünk náluk semmilyen hibát, szóval most szurkolok, hogy el tudjunk menni velük a végéig, mert egy ilyen szoros bajnoki küzdelemben még öt hely is sokat számít.”

A finn most csak egy normális hétvégére vágyik, hátrasorolásos büntetések és egyéb hátráltató tényezők nélkül. Legközelebb azonban Mexikóba megy a mezőny, ahol a Red Bull tűnik az előzetes favoritnak a korábbi éveket megnézve, így a Mercedesnek ismét nehéz dolga lehet.

Ő is tudja ezt: „Minden bizonnyal nem lesz könnyű. A Red Bull mindig jól megy ott, a motorjuk pedig jó magasabb tengerszint felett. Szóval nem számítok sétagaloppra, de úgy megyünk oda, hogy több pontot akarunk szerezni, mint ők.”

Verstappené az Amerikai Nagydíj, de szoros volt a befutó