Bottas reméli, az első két futam "ébresztőt fúj" a Saubernél

A svájci csapatot mindkét versenyen sokba kerülő hibák érték a bokszkiállásoknál, Bottast Bahreinben, csapattársát, Csou Kuan-jüt Szaúd-Arábiában érintette a dolog. Mindemellett a C44 nem tudja rendesen felmelegíteni a gumikat, ami az időmérős teljesítményüket is érinti, míg Bottas Dzsiddában a kemény keverékeken szenvedett, mondta el a Motorsport.com kérdésére:

„Szerintem ennek egy ébresztőnek kell lennie. Persze, csak két versenyen vagyunk túl a 24-ből és vannak fejlesztéseink készenlétben, de mindenképp javulnunk kell, nem csak a tempónknak, az eljárásoknak is, mindkét versenyzőnek voltak nagy problémái kerékcseréknél.”

„Azt hiszem, lesznek új alkatrészek már Ausztráliában és most lesz két hetünk rá, hogy a kerékcserékkel is kezdjünk valami. Azt hiszem, Csouval is ugyanaz volt a probléma, mint velem, a csavarmenet csorbult ki, szóval ezt meg kell oldanunk, mert hiába lesz gyorsabb az autónk, ha ilyen sokáig tart a kerékcsere.”

Bottas volt Oliver Bearman mellett az egyetlen pilóta, aki lágyakon rajtolt Dzsiddában. A korai biztonsági autós fázisnál a mezőny nagy részével együtt ő is a keményekre váltott és ekkor kezdődtek a megpróbáltatásai, később újra ki is jött egy tervezetlen második cserére és bár ekkor már lágyakat kapott, csak 17. lett végül, csak a bokszban rengeteg időt vesztő Csout megelőzve.

„Úgy láttuk, a lágy/kemény taktika lesz a legjobb, egy agresszív bevezető körrel, de végül pont a keményekkel volt problémánk. Nem tudtuk működésre bírni őket, rendesen melegíteni, vagy 15 kör kellett, mire lett tapadás, addigra pedig már túl nagy volt a hátrányunk.”

„Egyértelmű volt ma, hogy ez nem működik, a lágyak sokkal jobbak voltak, szóval szerintem az autónkkal elég nehéz lelket lehelni a gumikba. Valószínűleg ezért volt az, hogy Bahreinben a versenytempónk jó volt, ott az aszfalt durva és ott inkább vigyázni kellett a gumikra. Egy ilyen aszfalton, úgy érzem, nem tudjuk őket megmelegíteni.”

A csapatot képviselő Alessandro Alunni Bravi a Motorsport.comnak elmondta, voltak pozitív jelek Dzsiddában Bottas gumiproblémái és annak ellenére, hogy Csou az időmérőről lemaradt a harmadik szabadedzésen szenvedett balesete miatt, valamint a futamon motorproblémák hátráltatták:

Sajnos az etap első részében Valtteri nehezen tudta bemelegíteni a kemény keveréket. A második részében már erős volt, a köridői egyenletesen jók voltak. Aztán úgy döntöttünk, hogy inkább kihozzuk a lágyakért, hogy esetleg egy biztonsági autóból jól jöjjünk ki a verseny végén, ez volt az egyetlen esélyünk, hogy esetleg pontokat szerezzünk.”

„Csou a közepeseken egyenletesen teljesített. Sajnos túlmelegedéssel kellett bajlódnia, szerintem ez még a harmadik gyakorláson szenvedett baleset következtében volt, mert az autó alkatrészeinek nagy részét ki kellett cserélnünk. Az elején sokszor el kellett vennie és ezért nem tudott harcolni Magnussennel és Hülkenberggel.”

Pozitív hangvételben hozzátette: „A kerékcseréje tönkretette a versenyét, de amúgy jól teljesített. Ezért bízom abban, hogy Melbourne-ben már látható előrelépést fogunk tenni, de ehhez a teljesítménynek meg kell jelennie és a potenciálunkat egy hibátlan versennyel kibontakoztatni.”

Így áll két futam után a bajnokság a tavalyihoz képest.