Bottas ralizással relaxál – és nem is megy neki rosszul

A Mercedes F1-es pilótája érthető módon nagy rajongója a ralizásnak, ez pedig már zsinórban a harmadik év, hogy részt vesz ezen a viadalon. 2019-ben az ötödik tudott lenni, ráadásul szakaszt is nyert, tavaly pedig a kilencedik pozíciót szerezte meg.

Bottas a következőket írta Twitterén: „Szórakoztató, ahogyan az várható volt, és kihívásokkal teli, ahogyan az várható volt! Most nyolcadikak vagyunk az összesítésben, és igyekszünk lépésről lépésre fejlődni. Már most várom a holnapi négy gyönyörű és gyors etapot.”

Egy Pirellivel készített interjúban a finn elmondta, hogy miért akar még ilyenkor is versenybe szállni, miközben a legtöbb F1-es riválisa inkább pihenőjét tölti a márciusi szezonkezdet előtt. „Mindig is tudtam, hogy ha nincs más elfoglaltságom, akkor vissza akarok ide térni. Már kétszer megcsináltam, és nekem ez óriási szórakozás és nagy kihívás is.”

„Az utak igazán szépek, és ez egy könnyed, nyugodt esemény. Nagyon élveztem a jégen és havon ralizást, és hogy kint lehetek a téli utakon.” Mivel más F1-es pilóták is, mint például Kimi Räikkönen és Robert Kubica is többször ültek már raliautó volánja mögé, Bottast arról is kérdezték, hogy szerinte ez jó gyakorlás-e a téli szünetben.

„Én mindig azt érzem, amikor ralizni megyek, hogy az segít valamit még kihozni a vezetési képességeidből. Szerintem fontos, hogy élesen tartsd a vezetési tudásodat télen is, szóval ez számomra mindenképpen előnyt jelent.”

„Azért is tetszik annyira, mert másfajta kihívást jelent. Az F1-es pilótáknak a ralizás kicsit relaxáló is. Kevesebb ember vesz minket körül, és élvezetes, ahelyett, hogy nagyon komoly lenne. Sok másik versenyzőről tudom, hogy szívesen próbálná ki ő is, de sajnos nem engedik nekik” – zárta Bottas, aki tehát remekül érzi magát hazájának raliversenyén.

