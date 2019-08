Bottas pár sör után túl is volt Hockenheimen

Valtteri Bottasnak múlt vasárnap az ölébe pottyant a lehetőség, hogy jelentősen faragjon hátrányán a világbajnoki pontversenyben csapattársával, Lewis Hamiltonnal szemben, azonban egy hibát követően az egyes kanyarban a falhoz vágta a Mercedest. Nico Hülkenberggel szemben, akiben bevallása szerint hatalmas tüske maradt a kiesését követően a bukótér minősége miatt, a finn a Magyar Nagydíj előtt úgy nyilatkozott, már régen feldolgozta az esetet:

„Naná, hogy feldolgoztam, muszáj volt, csak így juthatok előre. Volt már pár ilyen csalódásunk, lesz is még. Hétfő délre, miután kínoztam magamat pár órán a biciklin, már jól is voltam. Pár sör, és pár óra biciklizés, persze nem egyszerre. A legnehezebb benne az volt, hogy a saját hibámból történt, még ha nem is volt nagy hiba, de a következmények azok voltak.”

Még több F1 hír: Hamiltonban felmerült, hogy inkább feladja a hockenheimi szenvedést

„Kedden a csapattal átnéztük az egész versenyt, stratégiai szempontból is. Sok mindent csinálhattunk volna másképp, minden egyes csapattag tehetett volna többet a sikerért, magamat is beleértve. De ezt már kielemeztük, szóval ideje magunk mögött hagyni. Lehet, hogy egy elszalasztott lehetőség volt ez, de még van előttünk tíz új.”

A Mercedesnél a legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy a Németországban debütált új csomagjuk, amely elsősorban aerodinamikai újításokat tartalmaz, hozza-e azt, amelyet vártak, és bár élesben nem sikerült kipróbálni, Bottas szerint pontosan azt hozza, amit vártak tőle:

„Már mindent végigvett a csapat ezzel kapcsolatban, és úgy működik, ahogy kell, tehát jobb lett tőle az autó. A beállítások, és az esős futam miatt sajnos a versenyen magán ezt a teljesítményünk nem annyira tükrözte. A hűtéssel is rendben volt minden, de itt nem lesz túl meleg, ahogy néztem, szóval rendben lehetünk a hétvégén.”

„Péntekre és szombatra ismét változékony lehet az idő. Ezen a pályán a leszorítóerő kulcsfontosságú, ez nekünk eddig idén megvolt, Monacóban is jól mentünk, mondjuk ott kevesebb az egyenes, ami nekünk a gyengeségünk például a Ferrarival szemben. Szerintem megint szoros lesz a mezőny, de jó lesz látni, hogy milyen az új csomagunk akcióban.”

A Forma-1-ben szinte minden a biztonságért felel, és természetesen ez alól a versenyfelszerelések sem jelentenek kivételt. A PUMA is rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a lehető legnagyobb biztonságban üljön az autójában.